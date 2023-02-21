Sahte doktor, 'Koğuşta sıkıntılar yaşıyorum' diyerek tahliyesini istedi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Devlet Hastanesinde aylarca doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz; Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmasına bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada Özkiraz, koğuşta sıkıntılar yaşadığını belirterek tahliye talep etti.

Tahliyesini talep etti

Duruşmada Özkiraz'ın avukatı, mahkemeye raporun gelip gelmediğini sordu. Özkiraz'ın Avukatı, "Müvekkilimin rapordan sonra ceza almayacağını düşünüyoruz. Sadece o sebepten dolayı rapordan sonra sahtecilik suçlaması ile ilgili ceza almayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Mesajlarda apandist ameliyatında olduğunu söylüyordu"

Sonrasında ilk iki duruşmaya katılmayan Özkiraz'ın sevgilisi Tanık V.C. duruşmaya bağlandı. V.C. ifadelerinde; "Instagram üzerinden tanıştık. Sonrasında kendisini hastanede doktor olarak tanıttı. Muayeneye gelen çocuklarla fotoğraflarını atıyordu. Yüzyüze tanışmak istediğimde nöbetçi olduğunu söyledi. Üniversiteye devam ettiğini belirtti. Ben de bi akşam saat 22:00'de Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne geldim. Nöbetçi olduğunu belirtti. Sonrasında beni ameliyathane kapısında karşıladı. İçeriden terasa girene kadar kapalı kapıyla karşılaşmadık. Ameliyathane girişini hatırlamamakta beraber sonraki terasa kadarki kapılar açıktı, herhangi bir kilit falan da yoktu. Kocaman ayakkabılık sayısız terliğin olduğu bi alana geldik. Rastgele terlik verdi bana. Terliği aldıktan sonra birlikte terasa çıktık. Birlikte aşure yedik. Doktor gömleği vardı üstünde. Sonrasında da görüşmelerimiz oldu. Ameliyathaneden bana görüntü ve fotoğraflar atıyordu. Whatsapp üzerinden görüntülü görüşüyorduk. Doktor M. ve T.'la görüntülü görüşme esnasında tanıştık. Bana el salladılar. Üzerinde ameliyat kıyafetleri vardı. Maskesi, bonesi vesaire. Hastaneye geldiğimde Ayşe'nin üzerinde doktor üniforması vardı. Stetoskop ve diğer ameliyat malzemeleri bulunuyordu. İstanbul'a döndüğümde Ayşe'den şüphe duymaya başladım. 6 yıllık TIP Fakültesi mezununun devlet hastanesinde çalışamayacağını öğrenmem şüphe oluşturdu. Bunun üzerine o bana kaşesine gösterdi. Kaşenin ekran görüntüsünü aldım. Ben SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne) şikayette bulundum. Bana verilen cevapta delillerin inandırıcı olmadığı ve adliyeye suç duyurusunda bulunabileceğim söylendi. Ardından T. ile instagramdan tanıştık. Tıbbi terimleri bilmediğinden dolayı doktor olmadığının anlaşıldığı ve Ayşe'nin astsubay nişanlısına haber vermemesi gerektiğini söyledi. Tekrar hastaneye gittim. Fakat bulamadım. Kendisi bana hastanenin yemeği olduğunu söyledi. Sonrasında hastanenin böyle bir yemeği olmadığını öğrendim. Bir daha ulaşamadım kendisine. Bana mesajlarında apandisit ameliyatı yaptığını sünnet yaptığını falan söylüyordu" dedi.

İddiaları yalanladı

Sahte doktor Özkiraz ise iddiaları yalanlayarak; "V.C.'yi ameliyathaneye katiyen sokmadım. Ameliyatlarda Murat hoca yanımda olduğu için hiçbir şekilde görüntülü görüşme yapmadım. Ameliyat esnasında telefonlar üzerimizde olmuyordu" dedi.

"Kitaplar eline ulaştı, ders çalışıyor"

Sonrasında Özkiraz'ın avukatı V.C.'ye doktor ve hemşire üniforması ayırt edip edemeyeceğini sordu. V. C.; "Üniforma vardı üstünde. Doktor ve hemşire forması arasındaki farkı bilmiyorum. Ama Ayşe'nin üstündeki forma hastanenindi" diye konuştu. Özkiraz'ın avukatı; "Ayşe Özkiraz'ın tahliyesini talep ediyorum. Cezaevinde çalışmaya devam ediyor. Kitapları eline ulaştı. Ev hapsi istiyoruz. Mahkeme sadece raporu bekliyor. Ev hapsinde daha rahat ders çalışacaktır" dedi. Sonrasında savcı tutukluluğunun devamını talep etti. 5 dakika aranın ardından mahkeme tutukluluğun devamına bir sonraki duruşmanın 21 Mart saat 15:00'e ertelenmesine karar verdi.