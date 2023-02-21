Erdoğan: 200 bin konutta ilk sözleşmeler imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini, depremden etkilenen şehir merkezlerinde inşa edilecek 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmelerin imzalandığını söyledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 19:45, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"(Deprem bölgesi) Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık."
"Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor."
"Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız."