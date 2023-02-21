EYT, Meclis'in öncelikli gündemi olacak
EYT teklifinin gelecek hafta Mecliste kanunlaştırılması planlanıyor
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 21:10, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 21:13
Deprem felaketinin ardından milletvekillerinin deprem bölgesinde olmaları nedeniyle çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara veren Meclis Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini gelecek hafta gündemine alarak kanunlaştıracak.
Ekonomim.com'un haberine göre; AK Parti kaynakları, 28 Şubat'ta çalışmalarına başlayacak olan Meclis'in öncelikli gündem maddesinin EYT teklifi olacağını belirttiler. EYT dışında Meclis gündeminde kamu alacalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi bulunuyor.
Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremin ardından Meclis'te depremle ilgili bir araştırma komisyonu kurulması da planlanıyor.