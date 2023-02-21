Gölete düşen depremzede çocuğu polis kurtardı
Malatya'da oyuncağını almak isterken buz tutan gölede düşen depremzede çocuğu dalgıç polis kurtardı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 23:52, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 23:56
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar gören Malatya'da yaraların
sarılması için çalışmalar devam ediyor. Malatya'da güvenlik önlemi ve yardım
faaliyetlerine destek olmak için bulunan dalgıç polisler, oyuncağını almak isterken
buz tutan gölete düşen 8 yaşındaki depremzede çocuğu kurtardı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elinizi asla bırakmayacağız. Durmadan, yorulmadan" ifadelerini kullandı.