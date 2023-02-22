Ulusal maden kurtarma ekibi kurulsun: Domuzdamıyla çökme engelleniyor

Deprem bölgelerinde kendi geliştirdikleri yöntemlerle enkazlardan birçok hayat kurtaran madenciler, bölgeden ayrılmaya başladı.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan madencilerin yaptıkları çalışmaları anlattı. Maden arama kurtarma ekiplerinin, bu tür afetlerde hiçbir talimat gelmesini beklemeden hazır hale geldiğini ifade eden Emiroğlu, "Yaşadığımız son deprem felaketinde de tüm ekiplerimiz 2 saat içerisinde bölgeye hareket etmek üzere tüm hazırlıklarını yaptı" diye konuştu.

ORGANİZE OLDUK

Emiroğlu, mevcut durumda bölgede az sayıda madencinin kaldığını belirterek, "Afetten hemen sonra dernek üyesi şirketler 'Kriz Masası' oluşturdu, AFAD ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında koordinasyon hızla sağlandı. Kamu ve özel sektör olmak üzere toplam 10 binden fazla madenci bölgedeydi. Bu ekiplerin çoğu çalışmasını tamamlayıp geri döndü. Madencilerimiz binlerce vatandaşın enkazdan çıkarılmasına yardımcı oldu" dedi.

DEPREM ÜLKESİYİZ

Emiroğlu, benzer felaketlerde farklı sektörlerden birçok ekibin uyumlu çalışmasının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Emiroğlu, şöyle devam etti: "Dünyanın deprem üreten ikinci büyük coğrafyasındayız. Bu felaketler bize ulusal bir maden kurtarma ekibi kurmamız gerektiğini gösteriyor. Biz dernek olarak daha önce bu yönde adımlar attık. Maden kurtarma yarışmaları düzenledik. Eğitim, iletişim, bilgi birikimi aktarımı yapıldı."

Domuzdamıyla çökme engelleniyor

Emiroğlu, bu depremde öne çıkan "domuzdamı" yöntemi hakkında da bilgi verdi. Domuzdamı yönteminin tavanın çökmesini engelleyen tahkimat yöntemi olduğunu belirten Emiroğlu, "Bu alanda eğitim almış ve domuzdamcı denen kişiler tarafından ağaç direklerinin iki tarafı tıraşlanır ve sert ağaçlardan bu yapılar hazırlanır. Domuzdamı, gürgen, meşe ve kayından yapılır. Çam ağacı kullanılmaz çünkü çam basınçta liflerine ayrılır. Domuzdamı, tavanın çökmemesi için yükü tabana verir" ifadelerini kullandı.