Ev sahibi ve kiracı arasında hasar tespit kavgası

Büyük deprem felaketi sonrası başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden kişiler evlerine hasar tespiti yaptırmaya başladı. Belediyeler konuyla ilgili ücretsiz hizmet verse de yaşanan yoğunluk sebebiyle zaman uzuyor. Bir an önce evinin durumunu öğrenmek isteyenler ise bakanlığın onay verdiği özel şirketlere başvuruyor. Hasar tespit şirketlerinde yoğunluk ciddi şekilde artmış durumda. Ancak bu durum problemleri de beraberinde getiriyor. Kiracılar evlerine hasar tespiti yaptırmak isterken, bazı ev sahipleri buna karşı çıkıyor. Çünkü bina orta hasarlı ise güçlendirme yapmak zorunda kalıyor. Şayet ağır hasarlı ise kentsel dönüşüme gidiyor. Bu da maliyet oluşturacağı için ev sahiplerini korkutuyor.

GÜVENLİK BİZİ SİTEYE ALMADI

Konuyla ilgili yapı denetim kuruluşlarına ciddi bir talep var. Ancak şirketler bina tespiti yaparken sorunlar yaşıyor.

KAAN ZENGİNLİ