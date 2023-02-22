İki yeni kurum yolda: Afet bakanlığı ve Deprem Bilim Kurulu geliyor



Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, siyasi partiler seçimlere yönelik tüm hazırlıklarını yeniden gözden geçirmeye başladı. AK Parti'de de bu kapsamda önceki kampanya içeriklerinin tamamı askıya alınarak, depremin yaralarının sarılmasının ön planda olacağı yeni bir süreç için hazırlık yapılıyor.

AK Parti kurmayları, kalıcı konutlar yapılana kadar Türkiye'nin en önemli gündeminin bundan sonra depremin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar olacağına dikkat çekiyor. Parti yöneticilerinin yaptığı değerlendirmelerde, "Türkiye'de 6 Şubat'tan sonra çok şey değişti. Artık uzun bir süre depremi ve sonraki süreci konuşacağız. Seçimler de tamamen deprem gündemli olacaktır. Buna göre yeni bir kampanya içeriği hazırlanması gerekecek.

YÜCEL KAYAOĞLU