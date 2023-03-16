5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hizmet birleştirmesi yapamaz mı?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Çalışma hayatında farklı statülerde geçen çalışmalar olur. Memurluk, işçilik, esnaflık gibi. Genelde memurlardan memurluk görevine başlamadan önce işçi olarak geçen süreleri olan çoğunlukta olduğu gibi esnaf olarak çalışanlarda bulunmaktadır.

Peki memurlar bu süreleri tek bir hizmet haline getirmek zorunda mı:

A) 5434'e tabi memurlar açısından değerlendirmemiz:

2008 yılı Ekim ayından önce göreve başlamış olanlar açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 2829 sayılı Hizmet bütünleşmesini sağlayan Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan kurallar uygulanır.

Memurlar için "Kazanılmış Hak Aylığı" ve "Emekli Keseneğine Esas Aylık" olmak üzere iki kavram uygulanmak suretiyle tüm çalışma süreleri intibak işlemlerinde dikkate alınır.

Mevcut kanun kurallarına göre işçi veya esnaf olarak çalıştıktan sonra memurluk görevine başlayanların bu sürelerinin görev yaptıkları Kuruma bildirmesi gerekmektedir. Üstelik bu işlem zorunludur. Kurumlarca da memurun işçi veya esnaf olarak geçen çalışmaları var mı, yok mu memurlardan öğrenmesi gerekmektedir.

Yine mevcut kanun kurallarına göre, göreve başlangıç tarihi itibariyle tüm hizmetlerin bütünleşmeye tabi tutulması halinde, memurun emekli keseneğine esas intibakı ileriye gider ve memurun Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintisi artar.

Şayet, memurun işçi veya esnaf olarak geçen süreleri göreve başlangıç tarihinden itibaren yapılmaması ve daha ileriki yıllarda yapılması durumunda ise yine mevcut kurallara göre SGK. prim kesintilerinin gönderilmesi gecikecek ve Kurumlar SGK na bu primleri gecikme faiziyle birlikte göndermek durumunda kalacaklardır.

Sonuç değerlendirmemiz olarak özetle: hem kurumların hem de memurluk görevine başlamış olanların işçi veya esnaf olarak geçen hizmetleri varsa göreve başlama tarihleri itibariyle bütünleşmeye tabi tutulması konusunda işlemleri yapması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

B) 5510'a tabi memurlar açısından değerlendirmemiz:

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa başlamış olanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. Bunlar hakkında 5434 ve 2829 sayılı Kanun kuralları uygulanmaz.

Peki, 5510 a tabi memurlar işçilik veya esnaflık sürelerini bütünleştiremez mi?

5510 a tabi memurlar için görevde iken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 53 hükümleri uygulanır. Hizmetlerin birleştirilmesinin de yine bu madde uyarınca gerekli olduğunu değerlendirmekteyiz.

5510'a tabi memurların işçi, esnaf ve memurluk süreleri birleştirilerek intibak işlemi yapılmaz. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintileri buna göre belirlenmez. Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintileri almış oldukları görev aylıkları üzerinden/ prime esas kazançları üzerinden yapılır.

5510'a tabi memurların da görevde iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca intibaklarının yapılması işlemleri devam eder.

Sonuç değerlendirmemiz olarak; 5510 a tabi memurlarda çalıştıkları kurumlara hizmet bütünleşmesi talebinde bulunabilirler, ancak bu birleştirme emeklilik aşamasından önce hizmet bütünleşmesini yapmaya fayda sağlar, kişinin SGK. Kesintilerinde bir fazlalık söz konusu olmaz. Ayrıca, şayet memurun işçilik veya esnaflıkta geçen süreleri bitirmiş oldukları okullar itibariyle mesleklerine göre geçmiş bir süre ise sadece görev aylıklarını etkileyecek şekilde intibak işleminde dikkate alınması gerektiğini de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 36 hükümlerinin mevcudiyeti karşısında doğru olacağını söyleyebiliriz.

Bu bağlamda, hizmet olarak birleştirme yapmak hem memurun hem de kurumların görevi gereği olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak, intibak olarak birleştirme yapmak sadece görev aylıkları ile sınırlı olur, emekli aylıkları ile ilgisi olmaz, yalnızca emekli ikramiyesi ile ilgili olarak 5434 sayılı Kanun ek Madde 82 hükmü icabı 5434 e tabi emsali memurun esas alınmasını sağlar.

Ayrıca, hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanuna tabi memurların özel sektör sürelerini göreve başladıkları andan itibaren yaptırmaları veya Kurumlarca yapılması halinde, bu durum emeklilik aşamasında memur lehine olacak ve herhangi bir pürüz çıkmadan emeklilik aşamasının hız kazandırılarak sonuçlanmasını getireceğini değerlendirmekteyiz.

