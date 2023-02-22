Bakan Koca neden sakalını kesmediğini açıkladı
Bakan Koca'dan sakalını neden kesmediği sorusuna yanıt: Anadolu'da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 09:48, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 10:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından neden sakallarını kesmediğine ilişkin soruya yanıt verdi. Defin işlemlerinin bitmediğini ifade eden Bakan Koca, "Yasımız devam ediyor. Anadolu'da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim, doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmiyor, kesemedim" diye konuştu.