Tekirdağ'da 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 27 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma" operasyonunda 27 zanlı yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 10:18, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 10:19
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile koordineli 11 ilçede operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 244 gram esrar, 105 gram kokain, 104 sentetik hap, 68 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 102 tabanca mermisi, 9 ruhsatsız av tüfeği, 57 av tüfeği fişeği, iklimlendirme düzeneği, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 150 şeffaf kilitli poşet, 66 bin 900 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Operasyonda 27 şüpheli yakalandı.