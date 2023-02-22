Dolar günü 18,87 TL'den tamamladı
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 18,87 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 17:08, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 17:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8670
|18,8680
|18,8750
|18,8760
|Avro
|20,1150
|20,1160
|20,0970
|20,0980
|Sterlin
|22,7600
|22,8740
|23,1300
|23,2450
|İsviçre Frangı
|20,3210
|20,4240
|20,6070
|20,7110
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8370
|18,9170
|18,8450
|18,9250
|Avro
|20,0750
|20,1550
|20,0570
|20,1370
|Sterlin
|22,7000
|22,9100
|23,0700
|23,2800