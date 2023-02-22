Bekçilerin ellerini bağlayıp, 4 traktörü gasbettiler

Olay, 6 Şubat günü saat 02.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı ve yüzü maskeli şüpheliler, Hüseyin A.'ya ait çiftlikte bekçiler Yusuf Y. (54), Harun Reşit K. (64) ve Yaşar A.'yı (64) dövüp, ellerini bağladı. Şüpheliler, 4 traktör, 3 ilaçlama makinesi, römork, 2 televizyon, 2 cep telefonu, ot biçme makineleri ile bir miktar zirai ilacı gasbedip çiftlikten ayrıldı.

2 FİRARİ ARANIYOR

Bekçilerden birinin ellerini çözüp, durumu bildirmesiyle adrese Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden 3'ünün, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan 23 kaydı bulunan ve 10 ayrı suçtan aranan Enes Özkılıç (25), Ali Sucu (27) ve Veysel Ö. (27) olduğunu tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekipler, çalınan traktörler, römork ve ilaçlama makinesini portakal bahçesinde buldu. 3 şüpheli ise adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenildi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Enes Özkılıç ile Ali Sucu tutuklandı, Veysel Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen araç ve malzemeler sahibine teslim edildi.

Diğer 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.