2023 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM internet sitesinden ALES/1 başvuralırının başladığını duyurdu.
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(22 Şubat 2023)
2023-ALES/1 Başvurularının Alınması
2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-ALES/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
Başvuru
Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri Listesi