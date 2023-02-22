Konteyner satma vaadiyle depremzedeleri dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da evi yıkılan bir depremzedenin internetten konteyner satın almak isterken 19 bin lira dolandırıldığını bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Paranın yatırıldığı hesabı kontrol eden ekipler, şüphelinin Denizli'de yaşayan D.E. olduğunu belirledi. D.E'nin banka hesabında yapılan incelemede, benzer miktarda para girişlerinin de olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede Kahramanmaraş'tan bir depremzedenin 17 bin lira, Malatya'dan şikayette bulunan kişinin de aralarında bulunduğu 4 depremzedenin toplam 73 bin 500 lira dolandırıldığı belirlendi.

Ekipler, D.E. ile suç ortağı olduğunu tespit ettiği 3 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.E ve 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.