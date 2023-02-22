CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da incelemelerde bulundu

'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 4 bin 191 başvuru yapıldı
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 4 bin 191 başvuru yapıldı
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
'10 ildeki hastanelerde hastane sınıfları oluşturmaya devam ediyoruz'
'10 ildeki hastanelerde hastane sınıfları oluşturmaya devam ediyoruz'
Deprem bölgesinde hasar tespitlerine 1 ay içinde itiraz edilebilecek
Deprem bölgesinde hasar tespitlerine 1 ay içinde itiraz edilebilecek
Bekçilerin ellerini bağlayıp, 4 traktörü gasbettiler
Bekçilerin ellerini bağlayıp, 4 traktörü gasbettiler
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Deprem bölgesinde çiftçilerin Ziraat Bankası borcu 1 yıl ertelendi
Deprem bölgesinde çiftçilerin Ziraat Bankası borcu 1 yıl ertelendi
İki yeni kurum yolda: Afet bakanlığı ve Deprem Bilim Kurulu geliyor
İki yeni kurum yolda: Afet bakanlığı ve Deprem Bilim Kurulu geliyor
Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak: Meclis EYT ile açılacak
Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak: Meclis EYT ile açılacak
Adana diken üstünde: Son deprem 'psikolojik yıkım'a neden oldu
Adana diken üstünde: Son deprem 'psikolojik yıkım'a neden oldu
Bakan Soylu: Fahiş fiyat uygulayanlara devlet de Allah da hesabını sorar
Bakan Soylu: Fahiş fiyat uygulayanlara devlet de Allah da hesabını sorar
Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ölüm aylığı nasıl verilecek?
Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ölüm aylığı nasıl verilecek?
Bakanlık paylaştı: BDDK'nin depremler nedeniyle attığı adımlar
Bakanlık paylaştı: BDDK'nin depremler nedeniyle attığı adımlar
Binanın zeminine 1,5 metrelik kaçak kat indi
Binanın zeminine 1,5 metrelik kaçak kat indi
EYT, Meclis'in öncelikli gündemi olacak
EYT, Meclis'in öncelikli gündemi olacak
İstanbul Valiliği: Riskli 128 okulla ilgili çalışmalar sürüyor
İstanbul Valiliği: Riskli 128 okulla ilgili çalışmalar sürüyor
Erdoğan: 200 bin konutta ilk sözleşmeler imzalandı
Erdoğan: 200 bin konutta ilk sözleşmeler imzalandı
Bakanlıktan 'deprem desteğine haciz' iddialarına ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'deprem desteğine haciz' iddialarına ilişkin açıklama
Depremlerde bilanço ağırlaşıyor: 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti
Depremlerde bilanço ağırlaşıyor: 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti
10 maddede deprem bölgesini inşa ve ihya süreci
10 maddede deprem bölgesini inşa ve ihya süreci
Havuz için kolon kesen müteahhit, deprem sabahı kaçtı
Havuz için kolon kesen müteahhit, deprem sabahı kaçtı
Adana'da, kamu personeli için esnek çalışma uygulanmayacak
Adana'da, kamu personeli için esnek çalışma uygulanmayacak
Bakan Koca açıkladı: TUS ve YDUS ertelendi
Bakan Koca açıkladı: TUS ve YDUS ertelendi
'Hatay'da duruşmalar devam ediyor' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
'Hatay'da duruşmalar devam ediyor' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Erdoğan: Depremlerde kusuru olanlara hesabını sormak boynumuzun borcu
Erdoğan: Depremlerde kusuru olanlara hesabını sormak boynumuzun borcu
Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesi durduruldu
Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesi durduruldu
AFAD açıkladı: Hangi ilde ne kadar çadır var?
AFAD açıkladı: Hangi ilde ne kadar çadır var?
O ilde taşımalı eğitime ara verildi
O ilde taşımalı eğitime ara verildi
Bahçeli: Ne sandıktan kaçarız, ne de demokrasiyi yok sayarız
Bahçeli: Ne sandıktan kaçarız, ne de demokrasiyi yok sayarız
Hangi bölgelerde deprem riski var? Prof. Naci Görür yanıtladı
Hangi bölgelerde deprem riski var? Prof. Naci Görür yanıtladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da incelemelerde bulundu

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediye başkanlıkları, burada yaşayan kadim kültürün sahibi olan sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, üniversitelerle işbirliği yapılarak Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunun için de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 12:28, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 13:28
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediye başkanlıkları, burada yaşayan kadim kültürün sahibi olan sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, üniversitelerle işbirliği yapılarak Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunun için de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gelen Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek ASKİ çalışanlarıyla selamlaştı.

Daha sonra açıklama yapan Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine üçüncü kez geldiğini anımsattı.

Kılıçdaroğlu, depremin ardından 17 gün geçtiğini ve bazı sorunların devam ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Umarım bu sorunlar kısa süre içerisinde çözülür. En büyük arzumuz o. Hepinizin huzurunda, bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Belediye çalışanlarına yürekten teşekkür ederim. Onlar canla başla fedakarca çalıştılar. Bir kişiyi nasıl kurtarabiliriz, enkazı nasıl kaldırabiliriz, onların ihtiyaçlarını nasıl giderebiliriz diye. Bütün çabalarını, bütün emeklerini bu çerçevede harcadılar. Dolayısıyla hepinizin huzurunda emek harcayan arkadaşlara yürekten teşekkür ederiz. Bu Hatay için olduğu kadar, Türkiye için de çok önemli. Dayanışma kültürümüzü sadece Türkiye'ye değil, dünyaya gösterdik. Bu da bizim açımızdan son derece önemli."

- "Kentin kadim yapısını koruyarak bir süreci başlatmak gerekiyor"

Bölgedeki su sorunun kısa sürede çözüleceğini umut ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Çadır ihtiyaçları halen tümüyle karşılanmış değil. Burada da büyük eksiklikler var. Onların da süratle karşılanması lazım. İnsanlar en azından yıkılan binalarının yakınında bir çadır olmasını istiyorlar çünkü binalarda eşyaları var ve o eşyaların şöyle veya böyle birileri tarafından alınmasını, çalınmasını kabul etmek istemiyorlar. Şunu da kabul etmemiz gerekir; yani mal canın yongasıdır. Dolayısıyla insanlar evlerini ya da evlerinin bulunduğu mahali kolay kolay terk etmek istemiyorlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bu çerçevede çadır ihtiyacının giderilmesi için belediye başkanlarının da ellerinden gelen çabayı gösterdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef sadece Hatay değil, diğer bölgelerde de çadır ihtiyacının yeteri kadar karşılanmadığını görüyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız önemli bir konuya vurgu yaptı. Hatay ekseninde önemli bir vurgu yaptı. Hatay, gerçekten de kadim bir kentimiz. Değişik uygarlıkların yaşadığı, değişik kültürlerin olduğu olağanüstü güzelliklerin yaşandığı, güzelliklerin tarih boyunca da yaşatıldığı güzel bir kentimiz. 'Bu kente hemen süratle bir yapılaşma sağlayacağız.' demek doğru değil. Kentin dokusunu koruyarak, kültürünü koruyarak, kadim yapısını koruyarak bir süreci başlatmak gerekiyor. Elbette yeni yerleşim yerleri olabilir, yeni binalar yapılabilir ama kentin dokusunun, kentin kültürünün, kentin tarihi eserlerinin mutlaka korunması gerekiyor."

- "Bu kentten vazgeçmeyin"

Hatay'ın dünya kültürü açısından da önemli bir kent olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının da bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Üniversitelerin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Tarihçilerin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediye başkanlıkları, burada yaşayan kadim kültürün sahibi olan sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, üniversitelerle işbirliği yapılarak Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunun için de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Belediye başkanlarımız hazır. Her türlü fedakarlığı yapabiliriz, yeter ki Hatay ayağa kaldırılsın." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Hataylı çocuklara ve gençlere de seslenerek, şunları kaydetti:

"Hatay sizin annelerinizin, babalarınızın, dedelerinizin yaşadığı kadim bir kent. Bu kentten vazgeçmeyin. Bu kente gelin. Kent olağanüstü güzellikleri bağrında barındıran bir kent. Biz de elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz, Hatay'ın ayağa kaldırılması için. Elbette sadece Hatay değil, Kahramanmaraş'ından Adıyaman'ından deprem yaşayan hemen hemen bütün kentlerde sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz. Belediye başkanlarımız fedakarca çalışıyorlar. Zaman zaman engellemeler olmasına rağmen engellemeleri aşıp halka hizmet etmeyi sürdürüyorlar. İyi ki bu ülkede yerel yönetimler var. Yerel yönetimler olmasaydı tablo çok daha vahim bir süreci bize yaşatabilirdi. Yerel yönetimler imkanlarıyla deneyimli personeliyle araçlarıyla deprem bölgelerine süratle intikal ettiler ve pek çok yarayı sarmaya çalıştı. O nedenle hiçbir ayrım yapmaksızın; sadece CHP'li belediyeler için söylemiyorum, hiçbir ayrım yapmaksızın bütün belediye başkanlarına verdikleri hizmetler dolayısıyla gerçekten yürekten teşekkür ederim."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Hatay'ın depremde en çok yara alan illerden olduğunu söyledi.

Savaş, ilk günlerde biraz sıkıntı çektiklerini ancak daha sonra tüm kurum, kuruluş ve belediyelerin hep birlikte organize olduğunu belirterek, "Bir yandan yıkıntıların içindeki insanları hayata kazandırmak, bir yandan yıkıntıları temizlemek ama bir yandan da hastalarımızı tedavi etme için uğraştık. Bunun dışında tabii ki hayatta kalan insanlarımızın ya dışarıya gidişine katkı sağlamaya ya da burada kalanların kış şartlarından minimum etkilenmesi için hep birlikte gayret ettik." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra depremzedeler için yemek yapılan çadırı ziyaret ederek, alandaki vatandaşlarla da görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti.

Depremzede çocukları 3. şahıslara verildi mi? Bakan Yanık'tan açıklama
Depremzede çocukları 3. şahıslara verildi mi? Bakan Yanık'tan açıklama
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 4 bin 191 başvuru yapıldı
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 4 bin 191 başvuru yapıldı
Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmalarını paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmalarını paylaştı
Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak: Meclis EYT ile açılacak
Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak: Meclis EYT ile açılacak
Depremde zarar gören tarımsal üreticilere kredi desteği
Depremde zarar gören tarımsal üreticilere kredi desteği
OHAL uygulanan deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı
OHAL uygulanan deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

Bu Habere Tepkiniz

2023 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

2023 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden ALES/1 başvuralırının başladığını duyurdu.
Afet bölgesinde ekip oluşturuluyor....Tüm okullar kontrol edilecek

Afet bölgesinde ekip oluşturuluyor....Tüm okullar kontrol edilecek

Afet Bölgesind Risk ve Tehlike Yönetimi Teknik Çözüm Ekibi oluşturularak tüm okullar kontrol edilecek. İşte takvim...
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
OHAL uygulanan deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

OHAL uygulanan deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
5510'a tabi engelli memur rapor oranını yükselttiğinde malulen emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur rapor oranını yükselttiğinde malulen emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur rapor oranını yükselttiğinde malulen emekli olabilir mi?
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Kadroya geçen her sözleşmeli, memur statüsünden emekli olabilirler mi?

Kadroya geçen her sözleşmeli, memur statüsünden emekli olabilirler mi?

Farklı statülerde geçen hizmetleri olanların memur veya işçi statüsünden emekli olmalarındaki önemli tarih 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihidir. Hizmet birleştirme şartları, 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar ile 2008 sonrası ilk defa çalışmaya başlamış olanlara göre değişmektedir.
MEB, depremde verilen arada ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğini açıkladı

MEB, depremde verilen arada ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 20.02.2023 tarih ve 70641549 sayılı yazılarıyla Ek Ders Ücretlerinin nasıl ödeneceğini açıkladı
10 gün göreve gelmeyen profesör çekilmiş sayılabilir mi?

10 gün göreve gelmeyen profesör çekilmiş sayılabilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör olarak görev yapan davacı tarafından, 26/05/2018-01/06/2018 tarihleri arasında mazeretsiz olarak 10 gün süreyle görevine gelmediği gerekçesiyle 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 94. ve 96. maddeleri gereğince müstafi sayılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
'Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği' iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

'Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği' iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.
Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 mart 2023
Üniversiteli Yasemin'in son videosu yürekleri dağlamıştı...

Üniversiteli Yasemin'in son videosu yürekleri dağlamıştı...

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren ve ailesi, Erzurum'un Horasan ilçesinde toprağa verildi. Şarkı söyleyen üniversite öğrencisi Yasemin Eren'in videosu, sosyal medyada izleyenleri duygulandırmıştı.
Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 mart 2023
BDDK, depremlerden etkilenen 11 il için hangi kararları aldı?

BDDK, depremlerden etkilenen 11 il için hangi kararları aldı?

İşte BDDK'nın OHAL ilan edilen 11 ilde binlerce depremzede vatandaşı yakından ilgilendiren kararları...