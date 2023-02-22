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'Depremzedelerin ilaç fiyat farkı ödememesi için düzenleme yapılsın'

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney:- "Bir ilaç fiyat farkı sorunu var. İlaç fiyat farkı sorunuyla ilgili de SGK ile görüşmelerimizi yaptık. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, SGK'ye bu konuda düzenleme yapabilme alanı sağlıyor. Zannediyorum en kıza zamanda bu ortaya çıkan ilaç fiyat farkları da ortadan kalkacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 13:22, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 13:23
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'Depremzedelerin ilaç fiyat farkı ödememesi için düzenleme yapılsın'

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, deprem bölgesinde bulunan veya diğer illere gitmek zorunda kalan depremzedelerin, ilaç alırken fiyat farkı ödememesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) talepte bulunduklarını kaydetti.

Üney, birlik merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki tüm bölge eczacı odaları ve 46 bini aşkın meslektaşlarıyla adeta bir seferberlik ilan ettiklerini ifade etti.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile afet yönetimi koordinasyon merkezi oluşturduklarını, bölgeye en hızlı şekilde destek vermek için yardım çalışmalarını organize etmeye başladıklarını ve ilgili kurum, kuruluşlarla görüş alış verişi yaptıklarını aktaran Üney, 6 Şubat'ta TEB Gezici TIR Eczanesi'ni en hızlı şekilde Kahramanmaraş'a sevk ettiklerini hatırlattı.

Üney, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlk gün itibarıyla konteyner ve sahra eczanelerimizin tedarik sürecini tamamladık. 7 Şubat itibarıyla Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman'da 5 konteyner eczanemizi hizmete başlattık. Bölgede 28 adet sahra eczanemiz ile hizmet verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Bölgelerdeki ilaç ve tıbbi malzemelerinin tedarikinin en hızlı şekilde sağlanması için Birliğimizin oluşturduğu dijital bir sistem aracılığıyla 'Afet Yardım Kampanyası' başlattık."

Arman Üney, gezici karavan eczane ile insülin, şeker ölçüm kitleri ve kadın hijyen malzemeleri, ıslak mendil, hasta alt bezi, bebek bezi gibi ihtiyaç ürünleri de afetzedelere ulaştırdıklarını söyledi.

- "Depremden zarar gören vatandaşlarımızdan ilaç fiyat farklarının alınmaması gerekiyor"

Üney, depremin ilk günü Birliğin önceki hizmet binasını 250 yatak kapasiteli Afet Sonrası Barınma Merkezine dönüştürme kararı aldıklarını anlatarak, "Afet Sonrası Barınma Merkezimiz, geçen hafta itibarıyla deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen ve barınma ihtiyacı bulanan meslektaşlarımıza, eczacılık fakültesi öğrencilerimize ve ailelerine hizmet vermeye başladı." diye konuştu.

Deprem bölgesinden farklı illere giden hastalara ilaç katılım payı, muayene ücreti gibi ek ödemelerin çıkmaması için SGK ile görüşme yaptıklarını ve SGK'nin hızlı müdahalesi ile sonuç aldıklarını dile getiren Üney, şunları kaydetti:

"Bir ilaç fiyat farkı sorunu var. Deprem bölgesinde bulunan veya diğer illerimize gitmek zorunda kalan depremzedelerimizin, ilaç alırken fiyat farkı ödememesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na talebimizi ilettik. İlaç fiyat farkı sorunuyla ilgili de SGK ile görüşmelerimizi yaptık. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, SGK'ye bu konuda düzenleme yapabilme alanı sağlıyor. Zannediyorum en kıza zamanda bu ortaya çıkan ilaç fiyat farkları da ortadan kalkacak. Çünkü oradaki vatandaşın depremzedelerin böyle bir ücret ödeyecek durumları yok."

- "44 meslektaşımızı, 21 eczacılık fakültesi öğrencimizi depremde kaybettik"

Deprem faciasından eczacıların da derinden etkilendiğine işaret eden Üney, "44 meslektaşımızı, 21 eczacılık fakültesi öğrencimizi ve en yakın çalışma arkadaşımız olan eczane teknisyenlerimizi depremde kaybettik. Depremde yaşamını yitiren bütün meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve eczacılık camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." dileğinde bulundu.

Üney, afet bölgesinde faaliyet gösteren eczanelerin depremden etkilendiğini ifade ederek, "Bu bölgelerdeki ilaç eczacılık hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için depremden etkilenen eczanelerimizin bir an önce faaliyete geçmeleri, vatandaşlarımıza kesintisiz ilaç eczacılık hizmeti vermeye başlamaları birinci önceliğimizdir. Eczacılarımızın bir an önce hizmet sunabilmesi için, kamu otoritesi tarafından acil tedbirler alınmasını ve öncelikli olarak hayata geçirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Bu amaç doğrultusunda TEB olarak bütün olanakları seferber ettiklerinin altını çizen Üney, sözlerine şöyle devam etti:

"Dün ilaç sanayinin, kooperatiflerimizin ve ecza depolarının temsilcileri ile bu gündemle bir araya geldik ve çok önemli bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bizler, sağlık sisteminin kilit taşı olan eczacılar olarak ihtiyaç duyulan her anda, hiçbir beklenti içinde olmaksızın sadece mesleki sorumlulukla vatandaşlarımızın yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde tüm meslektaşlarımızın ve uluslararası eczacılık örgütlerinin de takdirini kazanan çalışmalarımızı kapsayan ve sahada edindiğimiz tecrübe ve önerilerimizi içeren bir rapor hazırlıyoruz."

Bölgedeki bazı eczanelerin yağmalandığı iddialarının sorulması üzerine Üney, "Bu yağmalanma süreci maalesef yaşanmış. Sigorta ile ilgili yapılan çalışmalarda, bunların tespitleri yapılıyor. Zararların tespiti ve geri ödenmesi için de arkadaşlarımız uğraşıyorlar." dedi.

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