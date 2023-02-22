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Depremlerin ardından nüfusu yüzde 40 artan Mersin için ortak çağrı

Mersin merkezli 47 kurum ve kuruluş ile STK, depremlerin ardından zorunlu göçün 'sosyal afet' haline dönüştüğünü belirterek, "Mersin, özel bir destek/statü kapsamına alınmalıdır. İki hafta gibi kısa bir süre içinde Mersin'in nüfusu yüzde 40'e yakın bir oranda artmıştır. Bu gerçekten hareketle; merkezi bütçeden Mersin'e nüfusu ile orantılı olarak aktarılması gereken tüm kaynaklar, bu oranda artırılmalı ve acilen kullanıma açılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 15:04, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 15:05
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Depremlerin ardından nüfusu yüzde 40 artan Mersin için ortak çağrı

Mersin'deki kurum ve kuruluş ile STK'ların temsilcileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin Ticaret Borsası'nda bir araya gelip, ortak metin yayımladı. Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Mersin'e yaklaşık 400 bin depremzede geldiğinin belirtildiği metinde, "Afet sonrası Mersin'e gelen plansız ancak zorunlu göç dalgasının etkisiyle altyapı, barınma ve ulaşım başta olmak üzere pek çok alanda kentin olanaklarının üzerine çıkılmasından dolayı, göç dalgası bir 'sosyal afet' haline dönüşmüştür. Kentimizin içinde bulunduğu mevcut durum değerlendirildiğinde, depremzede vatandaşlarımızın göçüyle ortaya çıkan ihtiyaçların sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilmesi ve kentin daha dirençli hale gelmesi için aşağıda yer alan ve kentin kaderini etkileyecek öncelikli taleplerin, ilimizin dinamikleri 47 kurum ve kuruluş olarak çağrı metnimiz ile karşılanması talebinde bulunuyoruz" denildi.

Metnin devamında, talebe ilişkin detaylı açıklamayla "Mersin, özel bir destek/statü kapsamına alınmalıdır. 2022 il nüfusu 1 milyon 916 bin olan Mersin ve kentimizde yaşayan ve nüfus sayımına dahil olmayan yabancı uyruklu 400 bin yabancıya ek olarak, yaklaşık 400 bin depremzedeye de ev sahipliği yapmaya başlamıştır. İki hafta gibi kısa bir süre içinde Mersin'in nüfusu yüzde 40'e yakın bir oranda artmıştır. Bu gerçekten hareketle; merkezi bütçeden Mersin'e nüfusu ile orantılı olarak aktarılması gereken tüm kaynaklar, bu oranda artırılmalı ve acilen kullanıma açılmalıdır. Toplanan ve devletimizce verilecek olan deprem yardımlarının etkilenen illere dağıtılmasında, Mersin'in yüzbinlerce depremzedeye ev sahipliği yaptığı göz önüne alınmalıdır" denildi.

'MERSİN, 3'ÜNCÜ BÖLGEDEN 5'İNCİ BÖLGEYE ALINMALI'

Sağlık ve eğitim dahil birçok ihtiyacın kentte arttığının vurgulandığı metinde, şunlar kaydedildi:

"Bu ihtiyacı karşılayabilmek için, bu hizmetlerin miktarını ve bunları yerine getirecek personel sayısını hızla artırmalıyız. Depremzede vatandaşlarımızın istihdam edilmelerini teşvik etmek üzere, İŞKUR tarafından sadece depremzedelere yönelik istihdam teşvik programları başlatılmalıdır. Yatırım Teşvik Sistemi'nde 3'üncü bölgede yer alan Mersin'in, mevcut olağanüstü koşullar göz önüne alınarak, 5'inci bölgeye alınması sağlanmalıdır. Kentimiz için hayata geçirilmesi önem arz eden aşağıdaki projelerin ivedilikle tamamlanmasını talep ediyoruz; içme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek Pamukluk Barajı'nın isale hattı ve arıtma tesisleri, Çukurova Bölgesel Havaalanı'nın hizmete açılması, istihdam sorununu çözecek OSB ve küçük sanayi sitelerinin; altyapılarının tamamlanması ve genişletilmesi için olanaklar sağlanması, konut açığının giderilmesi için toplu konut ve altyapı yatırımlarına destek sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca Mersin'in ekonomik gelişimine önemli katkılar vereceğine inandığımız devam eden ve planlanan projelerin hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz. Bunlar; ilan edilmiş turizm bölgelerinin yatırıma dönüştürülmesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na da alınmış olan Mersin metrosunun hayata geçirilebilmesi için ilgili tüm prosedürlerin tamamlanması, Çeşmeli-Taşucu Otoyolu Projesi, Mersin-Antalya yolunun, Mersin-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın, Mersin Ana Konteyner Limanı'nın yapılması. Önerilerimiz başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere ilgili mercilere iletildi. İvedilikle uygulanmasının bu sürece büyük faydası olduğu kanaatindeyiz."

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