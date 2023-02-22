Defne'deki sahra hastanesine 'hiçbir yetkili gelmedi' iddiasına açıklama

Arslantaş, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın sosyal medya hesabından, "Defne'de İtalyanlar tarafından kurulan sahra hastanesine Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel dışında hiçbir yetkilinin gelmediği" iddiası üzerine sahra hastanesine gelerek açıklama yaptı.

Şehir stadyumundaki 20 yataklı sahra hastanesinin İtalyanlar tarafından kurulduğunu aktaran Arslantaş, "Şu anda da İtalyan yönetici Mario ile birlikteyiz. Hastanenin, İskenderun Limanı'ndan Defne'ye gelişine kadar Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde, yine İl Sağlık Müdürlüğümüzün yer göstermesiyle Valiliğimiz nezaretinde şehir stadyumuna kurulmasına karar verdik. Şu anda 20 yatağı, 20'si doktor 75 çalışanıyla hastane hizmet vermeye devam ediyor." diye konuştu.

- "Onlarla beraberiz, çok da güzel hizmet ediyoruz"

Arslantaş, kurulan hastaneden devletin haberi yokmuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim burada kurulan bu hastaneden haberimiz yoksa biz burada ne iş yapıyoruz? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? İnsanların yaptıkları emeklere, gayretlere saygı duymak, şevklerini kırmamak gerekiyor, politize etmemek gerekiyor. İşletilmesini arkadaşlarımız yapıyor. Biz güvenliğini sağlıyoruz. Biraz sonra trafo işlerini tamamlayıp jeneratörden de kurtaracağız. Onlarla beraberiz, çok da güzel hizmet ediyoruz. Kendilerine ve İtalyan hükümetine de teşekkür ediyoruz."

- "Herkesten destek aldık"

Sahra hastanesinin İtalyan ekip şefi Mario Raviolo da İtalyanları derinden yaralayan depremin ardından destek için Hatay'a geldiklerini söyledi.

Geldikleri ilk günden beri her taraftan olağanüstü destek ve yardım aldıklarını aktaran Raviolo, "Sağlık Bakanlığından ilk günden beri bize verilen destek, çadır kurmamızdan ameliyathaneyi açmamıza kadar, acil bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için herkesten destek aldık. Bütün otoriteler bize yüzde 100 destek verdi. Tüm Türk otoriteleri, hastanenin işleyişi için verdikleri destek için sağ olsunlar, yardımları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.