Depremzedelere 10 bin liralık 'Hane Başı Destek Ödemeleri' devam ediyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7, büyüklüğündeki depremlerin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik 10 bin lira tutarındaki "Hane Başı Destek Ödemeleri" verilmeye devam ediliyor. AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen ödemeler, kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak yapılıyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş'ta hasarlı olarak tespit edilen konutlar için Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Ziraat Bankası olarak kullanılan Çocuk Yuvası Müdürlüğü önünde verilen destekten yararlanmak adına insanlar tarafından uzun kuyruklar oluşturdu.

"Bu yardıma çok acil ihtiyacı olan insanlar var"

Oturdukları sitede hasar tespit çalışmalarının yaklaşık 1 hafta öce bittiğini aktaran Özer Kurtçu, binalarının orta hasarlı olarak tespit edildiğini fakat gene de yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Hasarlardan dolayı devletin vermiş olduğu 10 bin liralık yardımdan da çok memnun olduğunu ifade eden Kurtçu, "Devletin yapmış olduğu bu yardım çok güzel. Bu yardıma çok acil ihtiyacı olan insanlar var. Zengin ve fakirin aynı olduğu bir ortamdayız şu anda. Kendimden örnek verecek olursam deprem olmasaydı bu 10 bin liraya ihtiyacım olmayacaktı. Ama devletin bu 10 bin liralık yardımı kanayan bir yarayı sarmaya yarayacak. Gelecekte neler yaşayacağını tam olarak bilemeyiz ama şu anda insanlara verilen bu 10 bin lira hem psikolojik olarak manevi bir destek hem de maddi olarak bir destek. Bu da güzel bir çalışmadır bence" diye konuştu.

"Bir nebze olsun vatandaşlarımız ihtiyaçlarını görebilir"

Yapılan hasar tespitinden sonra evlerinin az hasarlı olduğu ortaya çıkan Furkan Eser, "Allah devletimizden razı olsun. Çok değil ama gene de bir nebze olsun vatandaşlarımız ihtiyaçlarını görebilir diye düşünüyorum. Ama yeterli olur mu bilmiyorum. Halk olarak biraz da psikolojik desteğe ihtiyacımız var. İnsanlar geceleri uyuyamıyor" dedi.

"İnşallah yaralarımıza bir nebze de olsa merhem olur"

Yaşanan depremlerin ardından evlerinin yıkıldığını vurgulayan İsmet Akgül ise, "İnşallah yaralarımıza bir nebze de olsa merhem olur. Şu anda gözle görülür bir yardım var anca bu kadar olur. 11 ilimizde yıkım olmuş herkesi düşünmemiz lazım. Binlerce aile var buralarda anca bu kadar olur" açıklamasında bulundu.

Öte yandan ödemeleri alabilmek için başvura veya banka hesabına gerek olmayan afetzedeler, e-Devlet sorgulamasında evlerine ait yıkık, acil yıkılacak, ağır, orta, az hasarlı hasar tespiti kaydını gördükten sonra desteklerini Ziraat Bankası'ndan alabilecek.