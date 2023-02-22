İzmir'de Valilik ve Belediyeden karşılıklı 'yardım kampanyası' açıklaması

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in deprem bölgesine yapılacak yardımlar konusunda Valilikten izin beklediği yönündeki demeciyle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Soyer'in katıldığı bir TV programında, "depremden etkilenen vatandaşlara yardım toplama kampanyasıyla ilgili İzmir Valiliğinden izin beklediği" yönünde beyanda bulunması sonrası kendisiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir TV kanalında yapacağı kampanyayı AFAD İzmir İl Müdürlüğü ile yapılacak bir protokol çerçevesinde yürütebileceği, bu noktada yapılan yardımların gerek bölgedekiler için gerekse İzmir'e gelen depremzedelerin faydasına kullanılabileceği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kampanyaya münhasır açılacak bir hesapta gerek nakdi gerek SMS yoluyla toplanacak bağışların İzmir Büyükşehir Belediyesi ile AFAD arasında yapılacak protokol çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin adının verileceği; bir kalıcı konut mahallesi, konteyner kent, çadır kent, deprem bölgesinde bir aş evi kurulması veya İzmir'e yerleşecek depremzedelerin kira yardımı dahil nakdi ve ayni ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılması gibi Büyükşehir Belediyesinin isteği doğrultusunda harcama formülleri önerilmiştir."

Açıklamada, Soyer'in bu formülleri değerlendireceği ve kararını bildireceğini ifade ettiği de bildirildi.

- Belediye de açıklama yaptı

Valiliğin açıklaması sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da "20 Şubat tarihli talep ettiğimiz bağış kampanyası ve sayın Valimiz ile yapılan görüşmemiz neticesinde İzmir Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında ifade edilen kapsamda 23 Şubat tarihinden itibaren yardım kampanyasını başlatmak için gereken adımlar atılacaktır." ifadesine yer verildi.