Hatay'da enkazda 17 gün mahsur kalan 6 koyun kurtarıldı
Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir evin altındaki ahırda mahsur kalan 6 koyun, 17 gün sonra kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 21:56, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 21:59
Yayladağı ilçesi Sebeboba Mahallesi'nde altında ahır bulunan iki katlı bir ev Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde yıkıldı.
Yayladağı Belediyesi ekipleri çalışmalara başlamadan önce canlı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla enkaza doğru son kez seslendi.
Hayvanların seslerini duyan kepçe operatörü durumu diğer ekiplere bildirince koyunları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Hayvanları kurtarmak için betonu delen ekipler, 6 koyunu bulundukları yerden depremden 17 gün sonra çıkardı.