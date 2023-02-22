Deprem sonrası otoparklar araç mezarlığına döndü
Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören araçlar, boş bir araziye çekildi. Askerler, 'Araç mezarlığında' 24 saat nöbet tutuyor ve talep durumunda ruhsat sahiplerine teslim ediliyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 22:27, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 22:29
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde zarar gören araçalar otoparklara çekiliyor.
6 Şubat günü meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç da zarar gördü.
Enkazdan çıkarılan araçlar, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki boş araziye çekiliyor. Bölgede askerler 24 saat nöbet tutuyor. Burada 70 hasarlı araç bulunuyor.
Hasarlı araçlar, ruhsat sahiplerinin talep etmesi durumunda kendilerine teslim ediliyor.