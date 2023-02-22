Depreme camide yakalandılar! Tekbir getiren de oldu kolona sarılan da
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir caminin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, vatandaşların panik anları görülüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2023 22:50, Son Güncelleme : 22 Şubat 2023 22:50
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ilde yıkıma neden
olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam
ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne seriyor.
Günler sonra ortaya çıkan 7.6 büyüklüğündeki depreme ait görüntüler, Battalgazi
ilçesi Hasan Varol Mahallesi'nde bulunan Kernek Karagözlüler Camii'nin güvenlik
kameralarına saniye saniye yansıdı.
Deprem sırasında vatandaşların panik anları görülürken, emekleyen, kedisini arayan, işaret parmağını kaldırarak camide tekbir getiren ve kolonlara sarılanlar yer alıyor.