23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Kaymakamdan hastanedeki cenaze görüntülerine ilişkin açıklama
Kaymakamdan hastanedeki cenaze görüntülerine ilişkin açıklama
TOKİ Başkanı: Konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa yapılacak
TOKİ Başkanı: Konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa yapılacak
Bakan Soylu: Depremlerde 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti
Bakan Soylu: Depremlerde 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti
Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti
Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti
Bakan Bilgin'den 'kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı' açıklaması
İzmir'de Valilik ve Belediyeden karşılıklı 'yardım kampanyası' açıklaması
İzmir'de Valilik ve Belediyeden karşılıklı 'yardım kampanyası' açıklaması
Mahkeme, delil tespiti yapılmayan binaların yıkımını durdurdu
Mahkeme, delil tespiti yapılmayan binaların yıkımını durdurdu
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Öğrenciler yurt ücreti ödeyecek mi?
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Öğrenciler yurt ücreti ödeyecek mi?
Reuters: Seçim ertelenmiyor, Ak Parti'nin seçim sloganı belli oldu
Reuters: Seçim ertelenmiyor, Ak Parti'nin seçim sloganı belli oldu
Defne'deki sahra hastanesine 'hiçbir yetkili gelmedi' iddiasına açıklama
Defne'deki sahra hastanesine 'hiçbir yetkili gelmedi' iddiasına açıklama
İSO Başkanından 'deprem' açıklaması: İki-üç kişinin üzerine yıkılacak bir konu değil
İSO Başkanından 'deprem' açıklaması: İki-üç kişinin üzerine yıkılacak bir konu değil
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 3 günde 4 bin 568 başvuru
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 3 günde 4 bin 568 başvuru
Birecik'te kira ücretlerine üst sınır getirildi
Birecik'te kira ücretlerine üst sınır getirildi
Depremlerin ardından nüfusu yüzde 40 artan Mersin için ortak çağrı
Depremlerin ardından nüfusu yüzde 40 artan Mersin için ortak çağrı
YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi
YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlık affı istiyor!
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlık affı istiyor!
'İmar affı çözüm değil, tam tersine ölüm fermanı oldu'
'İmar affı çözüm değil, tam tersine ölüm fermanı oldu'
'10 ildeki hastanelerde hastane sınıfları oluşturmaya devam ediyoruz'
'10 ildeki hastanelerde hastane sınıfları oluşturmaya devam ediyoruz'
Deprem bölgesinde hasar tespitlerine 1 ay içinde itiraz edilebilecek
Deprem bölgesinde hasar tespitlerine 1 ay içinde itiraz edilebilecek
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Deprem bölgesinde çiftçilerin Ziraat Bankası borcu 1 yıl ertelendi
Deprem bölgesinde çiftçilerin Ziraat Bankası borcu 1 yıl ertelendi
İki yeni kurum yolda: Afet bakanlığı ve Deprem Bilim Kurulu geliyor
İki yeni kurum yolda: Afet bakanlığı ve Deprem Bilim Kurulu geliyor
Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak: Meclis EYT ile açılacak
Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak: Meclis EYT ile açılacak
Adana diken üstünde: Son deprem 'psikolojik yıkım'a neden oldu
Adana diken üstünde: Son deprem 'psikolojik yıkım'a neden oldu
Bakan Soylu: Fahiş fiyat uygulayanlara devlet de Allah da hesabını sorar
Bakan Soylu: Fahiş fiyat uygulayanlara devlet de Allah da hesabını sorar
Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ölüm aylığı nasıl verilecek?
Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ölüm aylığı nasıl verilecek?
Bakanlık paylaştı: BDDK'nin depremler nedeniyle attığı adımlar
Bakanlık paylaştı: BDDK'nin depremler nedeniyle attığı adımlar
Binanın zeminine 1,5 metrelik kaçak kat indi
Binanın zeminine 1,5 metrelik kaçak kat indi
Ana sayfaHaberler Siyasi

23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 03:22, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 03:40
Yazdır
23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Gana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Özlem Gülsün ERGÜN ULUEREN,

- İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya ÖRS, merkeze alınmış,

- Gana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin GÜNGÖR,

- İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hicabi KIRLANGIÇ, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Alp AY,

- Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yaprak ALP,

- Portekiz Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Lale ÜLKER,

merkeze alınmış,

- Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kazakistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ufuk EKİCİ,

- Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcısı Berk BARAN,

- Portekiz Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enformasyon Genel Müdürü Murat KARAGÖZ,

- Kazakistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa KAPUCU,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ümit YALÇIN merkeze alınmış

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Osman Koray ERTAŞ atanmıştır.

- Protokol Genel Müdürlüğüne Ahmet Cemil MİROĞLU,

- Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Ayşe Hilal SAYAN KOYTAK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Vakur ERKUL atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ece ÖZTÜRK atanmıştır.

Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince Zafer DEMİRCAN atanmıştır.

Nükleer Düzenleme Kurulu ikinci Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince İsmail Hakkı ARIKAN atanmıştır.

Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince Mehmet Fatih ALPTEKİN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ergim GÜREL atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 287 nci maddesi gereğince Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü;

- Genel Müdür Yardımcısı Fuad GÜMÜŞ,

görevden alınmış,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdür Yardımcılığına, Hazine ve Maliye Başmüfettişi Halil KABADAYI,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdür Yardımcılığına Hikmet YILDIRIM, atanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Furkan METİN, Serdar ÖZ ve Aydın Keskin KADIOGLU atanmıştır.

22 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği Yayımlandı
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği Yayımlandı
23 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
23 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
Reuters: Seçim ertelenmiyor, Ak Parti'nin seçim sloganı belli oldu
Reuters: Seçim ertelenmiyor, Ak Parti'nin seçim sloganı belli oldu
Eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiği kesildi
Eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiği kesildi
Bakan Koca: Zaman sağlık sistemine güveni sarsma zamanı değil
Bakan Koca: Zaman sağlık sistemine güveni sarsma zamanı değil
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı

Bu Habere Tepkiniz

5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları

5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları

5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları
YÖK, eğitim öğretim dönemine ilişkin 9 soru ve cevabı daha yayınladı

YÖK, eğitim öğretim dönemine ilişkin 9 soru ve cevabı daha yayınladı

YÖK, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 2022-2023 bahar yılı eğitim ve öğretimine ilişkin yeni soru ve cevapları yanıtladı.
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
2023 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

2023 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden ALES/1 başvuralırının başladığını duyurdu.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Bekçilerin ellerini bağlayıp, 4 traktörü gasbettiler

Bekçilerin ellerini bağlayıp, 4 traktörü gasbettiler

Adana'daki bir çiftlikte, 3 bekçiyi dövüp, ellerini bağladıktan sonra 4 traktör, 3 ilaçlama makinesi, römork ve zirai malzemeleri gasbeden silahlı ve maskeli 5 şüpheliden 3'ü yakalandı. Portakal bahçesinde bulunan çalıntı araç ve malzemeler ise sahibine teslim edildi.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Afet bölgesinde ekip oluşturuluyor....Tüm okullar kontrol edilecek

Afet bölgesinde ekip oluşturuluyor....Tüm okullar kontrol edilecek

Afet Bölgesind Risk ve Tehlike Yönetimi Teknik Çözüm Ekibi oluşturularak tüm okullar kontrol edilecek. İşte takvim...
OHAL uygulanan deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

OHAL uygulanan deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
5510'a tabi engelli memur rapor oranını yükselttiğinde malulen emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur rapor oranını yükselttiğinde malulen emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur rapor oranını yükselttiğinde malulen emekli olabilir mi?
Kadroya geçen her sözleşmeli, memur statüsünden emekli olabilirler mi?

Kadroya geçen her sözleşmeli, memur statüsünden emekli olabilirler mi?

Farklı statülerde geçen hizmetleri olanların memur veya işçi statüsünden emekli olmalarındaki önemli tarih 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihidir. Hizmet birleştirme şartları, 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar ile 2008 sonrası ilk defa çalışmaya başlamış olanlara göre değişmektedir.
Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 mart 2023
Üniversiteli Yasemin'in son videosu yürekleri dağlamıştı...

Üniversiteli Yasemin'in son videosu yürekleri dağlamıştı...

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren ve ailesi, Erzurum'un Horasan ilçesinde toprağa verildi. Şarkı söyleyen üniversite öğrencisi Yasemin Eren'in videosu, sosyal medyada izleyenleri duygulandırmıştı.
Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 mart 2023
Haftanın fırsat ürünleri (20-27)

Haftanın fırsat ürünleri (20-27)

27 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.