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Maçın oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan takımı Inter'in Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yendiği maçta, maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere bağışladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 07:31, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 07:33
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Maçın oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı

Inter'in Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı Porto karşılaşmasında 90 dakika sahadaki mücadelesiyle takdir toplayan Hakan Çalhanoğlu, müsabaka sonunda "maçın en değerli oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Çalhanoğlu, Instagram hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını koyarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle." mesajını Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak paylaştı.

Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi, maçtaki performansından ötürü Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e hem saha içinde hem saha dışında lideri olmaya devam ettiğini yazdı.

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