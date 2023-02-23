Çelik yatak ve kabinlere sipariş yağıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası çelik yatak ve çelik deprem kabinlerine ilgi arttı. Özellikle Marmara Bölgesi'nde ikamet edenler depremden korunmak amacıyla bu tür ürünlere yöneldi. Çelik yatak ve deprem kabinleri, online ticaret sitelerinde 'en çok arananlar' listesinde zirveye çıktı. Deprem öncesi pek talep görmeyen üreticiler ise mesaiye başladı. Çelik deprem yataklarının fiyatları 45 bin liradan başlarken, içerisinde hayati ihtiyaçların bulunduğu deprem kabinleri ise 80 bin liradan başlıyor.

TESLİM 15 GÜNÜ BULUYOR

İstanbul'da çelik yatak üretimi yapan Koçsan Metal şirketinin yetkilisi Ali Koç konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada "Ciddi bir talep var. Deprem sonrası insanlar tedirgin olmaya başladı. Özellikle İstanbul'dan siparişler alıyoruz.

KAAN ZENGİNLİ