Karanlık odaklar boş durmuyor! Hatay'ı karıştırmak için her yolu deniyorlar

Türkiye, deprem bölgelerindeki enkazı kaldırmaya çalışırken, Hatay'da Alevi vatandaşlarımızı tahrik etmek ve yaşananları provoke etmek isteyenler devreye girdi. Jandarma kılığında Hatay'ın Akpınar köyüne giden karanlık şahıslar "Suriyeliler silahlandı, hepinizi öldürecek ve her şeyinize el koyacak" gibi yalan yaymaya başladı.

Hatay'ın Akpınar köyünde konuştuğumuz Ali Karasu, halkı birbirine düşürmek için her yolun denendiğini belirterek "Birkaç gün önce Jandarma kılığında bazı köylere gelip 'terör sızıntısı var, sakın uyumayın' dediler. Polis, kurtarma veya yardım ekibi gibi gelenler de var. Hepsi aynı tahrikin peşinde. 'Alevilere yardım edilmiyor, devlet sizi ölüme terk etti, Suriyeliler silahlandı hepinizi öldürecek ve her şeyinize el koyacak' gibi onlarca yalan yayıyorlar.

YILMAZ BİLGEN