'Hızlı toparlanma planı' devrede: Şehirleri ayağa kaldırma seferberliği başladı

Türkiye'yi derdinden sarsan depremin yaralarını sarmak için seferber olan devlet, şehirleri ayağa kaldırmak ve hızlı toparlanma için yeni tedbirleri adım adım hayata geçiriyor. Depremden etkilenen 11 şehrin, hem toplumsal, hem de ekonomik açıdan yeniden ayağa kaldırılması için topyekün seferberlik ilan edildi. Bu kapsamda iş dünyası, odalar, STK'lar harekete geçirildi.

Depremin etkilediği illerde STK'lar, muhtarlar, odalar ve iş dünyasının temsilcileri ile toplantılar yapıldı. Ekonominin canlandırılması için sektörlerin talepleri alındı. Bu talep ve önerilerle ilgili olarak bakanların ve milletvekilleri hazırladığı raporlar kabinede değerlendirilecek ve şehirlerin ekonomisini ayağa kaldırmak herkes seferber olacak. Esnafın yeniden iş yerini açabilmesi, fabrikaların çalışması ve çiftçinin üretimini yapabilmesi için devlet tüm imkanlarını bu bölgelere yönlendirecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-