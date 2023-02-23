185 cenazenin kimliği DNA'yla bulundu: Sonuçlar üç günde çıkıyor

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından, cenazesini arayıp Adli Tıp Kurumu'na başvuran vatandaşların sayısı 859'a ulaştı. Bu veriler, Diyarbakır Biyoloji İhtisas Dairesi'nde 375, Gaziantep Biyoloji İhtisas Dairesi'nde 387, Adana Acil DNA Laboratuvarı'nda 45, Ankara Biyoloji İhtisas Dairesi'nde 24, İstanbul Biyoloji İhtisas Dairesi'nde 10, Trabzon Biyoloji İhtisas Dairesi'nde 1, İzmir Biyoloji İhtisas Dairesi'nde 5, Antalya'da 8 ve Bursa Acil DNA laboratuvarlarında ise 4 olarak şekillendi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na bağlı laboratuvarlarda ölü muayenesi yapılan vatandaşların sayısı 38 bin 264 kişiye ulaştı.

KAN VE SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ

Depremzede ailelerin başvurularından sonra kan ve sürüntü örnekleri alınarak yapılan incelemeler sonucu Diyarbakır'da 85, Adana'da 48, Gaziantep'te 43, Ankara'da 4, İstanbul'da 4 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 185 kişinin kimlik eşleşmesi sağlandı. Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, depremzede ailelerin yaptığı başvuruların ardından birinci derece yakınlardan kan ve sürüntü örnekleri alınarak DNA incelemesi yapıldığını söyledi.



SONUÇLAR 3 GÜNDE ÇIKIYOR

İlk etapta bütün hüviyeti meçhul vakalara ait kan ve doku örneklerinin teslim alınarak çok hızlı şekilde çalışılıp sisteme yüklendiğini belirten Dr. Aslıyüksek, "DNA analizleri kurumun hangi biriminde yapılırsa yapılsın, kurumun Laboratuvar İşletim Sisteminde (ALİS) eşleştirilebiliyor. Yakınlarını arayanların DNA incelemesi için gerekli kan veya ağız sürüntü örnekleri, ilgili başsavcılığın yönlendirdiği merkezlerde alınıyor. Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği andan itibaren de Biyolojik İhtisas Dairelerimiz ve Acil DNA Laboratuvarlarımızda çalışmalar başlıyor. Tüm DNA veri bankası ile karşılaştırılarak kimliklendirme işlemi yapılıyor" dedi.

SAVCILIKLARA ÖRNEK VERİN

Kimlik tespiti yapılması için verilen örneklerde yakınlık derecesinin önemine işaret eden Aslıyüksek, "Yakınlarını arayan vatandaşlar 81 ildeki en yakın Cumhuriyet Savcılıklarına başvurarak örnek vermelerini istiyoruz" diye konuştu. Ayrıca Aslıyüksek, sonuçların 3 gün içinde çıktığı bilgisini de verdi.

Yakınlarını arıyorlar

Hatay Antakya'ya bağlı Güzelburç Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde yıkılan 8 katlı İlke Apartmanı'nın enkazında kalan Emin Karaveli (45), eşi Ayşe Karaveli (44) ve çocukları Emine Karaveli'ye (20) ulaşılamadı. Karaveli çiftinin 16 yaşındaki oğlu Mehmet Akif depremde yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki çocuğu ise enkazdan kurtuldu. Şu ana kadar hastanelerde isim ve fotoğraflar üzerinden arama yapıldı. Kimlik tespiti yapılamayan vatandaşların cenazelerinin defnedildiği kimsesizler mezarlığına giden aile, defin işlemleri gerçekleştirilmeden önce cenazelere ait onlarca fotoğrafı inceledi. Enkaz altından çıkan ve bazıları tanınmaz haldeki fotoğraflardan teşhis yapılamadığı için, Karaveli ailesi kimlik tespiti için savcılığa giderek Adli Tıp Kurumu'na başvurdu. Kimsesizler mezarlığına defnedilen vatandaşlara ait fotoğraflar, yanlarındaki eşya ve kıyafetlerle birlikte tek tek kayıt altına alınıyor. Karaveli ailesi gibi tüm kayıp bireyler için kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Aybike Eroğlu