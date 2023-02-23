Kontrolden çıktı, sektör çözüm arıyor: Kirada 'Avusturya' modeli şart

Akaryakıta indirim bekleniyor
Akaryakıta indirim bekleniyor
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Çelik yatak ve kabinlere sipariş yağıyor
Çelik yatak ve kabinlere sipariş yağıyor
Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri?
Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri?
Denetim can kurtardı: 151 bin binadan sadece 132'si yıkıldı
Denetim can kurtardı: 151 bin binadan sadece 132'si yıkıldı
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Depremzedelere inşa edilecek 200 bin konut için düğmeye basıldı
Depremzedelere inşa edilecek 200 bin konut için düğmeye basıldı
AK Parti'nin seçim beyannamesinde deprem revizyonu
AK Parti'nin seçim beyannamesinde deprem revizyonu
Kaymakamdan hastanedeki cenaze görüntülerine ilişkin açıklama
Kaymakamdan hastanedeki cenaze görüntülerine ilişkin açıklama
TOKİ Başkanı: Konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa yapılacak
TOKİ Başkanı: Konutlar fay hattına en az 500 metre uzağa yapılacak
Bakan Soylu: Depremlerde 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti
Bakan Soylu: Depremlerde 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti
Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti
Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti
Bakan Bilgin'den 'kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı' açıklaması
İzmir'de Valilik ve Belediyeden karşılıklı 'yardım kampanyası' açıklaması
İzmir'de Valilik ve Belediyeden karşılıklı 'yardım kampanyası' açıklaması
Mahkeme, delil tespiti yapılmayan binaların yıkımını durdurdu
Mahkeme, delil tespiti yapılmayan binaların yıkımını durdurdu
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Öğrenciler yurt ücreti ödeyecek mi?
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Öğrenciler yurt ücreti ödeyecek mi?
Reuters: Seçim ertelenmiyor, Ak Parti'nin seçim sloganı belli oldu
Reuters: Seçim ertelenmiyor, Ak Parti'nin seçim sloganı belli oldu
Defne'deki sahra hastanesine 'hiçbir yetkili gelmedi' iddiasına açıklama
Defne'deki sahra hastanesine 'hiçbir yetkili gelmedi' iddiasına açıklama
İSO Başkanından 'deprem' açıklaması: İki-üç kişinin üzerine yıkılacak bir konu değil
İSO Başkanından 'deprem' açıklaması: İki-üç kişinin üzerine yıkılacak bir konu değil
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 3 günde 4 bin 568 başvuru
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 3 günde 4 bin 568 başvuru
Birecik'te kira ücretlerine üst sınır getirildi
Birecik'te kira ücretlerine üst sınır getirildi
Depremlerin ardından nüfusu yüzde 40 artan Mersin için ortak çağrı
Depremlerin ardından nüfusu yüzde 40 artan Mersin için ortak çağrı
YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi
YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlık affı istiyor!
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlık affı istiyor!
'İmar affı çözüm değil, tam tersine ölüm fermanı oldu'
'İmar affı çözüm değil, tam tersine ölüm fermanı oldu'
'10 ildeki hastanelerde hastane sınıfları oluşturmaya devam ediyoruz'
'10 ildeki hastanelerde hastane sınıfları oluşturmaya devam ediyoruz'
Deprem bölgesinde hasar tespitlerine 1 ay içinde itiraz edilebilecek
Deprem bölgesinde hasar tespitlerine 1 ay içinde itiraz edilebilecek
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Deprem bölgesinde çiftçilerin Ziraat Bankası borcu 1 yıl ertelendi
Deprem bölgesinde çiftçilerin Ziraat Bankası borcu 1 yıl ertelendi
İki yeni kurum yolda: Afet bakanlığı ve Deprem Bilim Kurulu geliyor
İki yeni kurum yolda: Afet bakanlığı ve Deprem Bilim Kurulu geliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kontrolden çıktı, sektör çözüm arıyor: Kirada 'Avusturya' modeli şart

Kur, pandemi, mülteciler derken şimdi de yaşanan deprem göçü ile kira fiyatları kontrolden çıktı. Acil önlem alınamazsa sorun toplumsal bir krize dönüşmek üzere. Akıllara geçmişte benzer sorunlar yaşayan ülkelerin aldığı radikal çözüm yolları geliyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 09:29, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 09:32
Yazdır
Kontrolden çıktı, sektör çözüm arıyor: Kirada 'Avusturya' modeli şart

Dünya'dan Birol Bozkurt'un haberine göre;

Türkiye'de konut kira fiyatları sorunu toplumsal bir krize dönüşmek üzere. 2018 yılında kurda yaşanan atakla hareketlenmeye başlayan kira fiyatları, 2020 yılında pandemi ile yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna savaşı, Afganistan, Pakistan, Körfez ve Kuzey Afrika kaynaklı yoğun dış göçün yarattığı talep ve yüksek enflasyon baskısı fiyatları tamamen kontrolden çıkardı. Son olarak deprem bölgesinden 1 milyon insanın batıya göç etmesi ile kira fiyatları yeniden uçuşa geçti.

İstanbul'un 4 yıl önce lüks semtlerde 5 bin civarında olan kira fiyatları 70 bin liralara kadar yükseldi. Bağcılar ve Esenyurt'ta bile kiralar 10 bin liralara kadar yükseldi. Kira fiyatlarının önlenemez yükselişine son vermek için atılan adımlar yetersiz kaldı. Çözüm olarak 'Değer haritası' veya sıkı denetim önerilirken geçmişte benzer sorun yaşayan ülkelerin sonuç aldığı daha radikal yaptırımlar gündeme geliyor. Bu ülkelerden biri olan Avusturya'da konutlar değerine göre sınıflandırırken her bir kategoriye tavan fiyatı öngörüyor. İngiltere'de de 1988 tarihli Konut Kanunu sayesinde, hem tahliye şartları, hem de kira artışlarına devlet kontrolü sağlıyor. Konut uzmanları, Türkiye'de uygulanabilecek model olarak ise Avusturya'yı öneriyor.

Kira fiyatları durdurulamıyor

Yaşanan yoğun talep nedeniyle konut fiyatları ve kiralamalarda yaşanan astronomik artış ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Ev sahipleri evlerini daha yüksek değerlerden kiralamak için eski kiracılarını çıkarmaya çalışıyor. Kiracılar da bütçelerine uygun kiralık daire bulmakta zorlanıyor.

Emlak değerleme şirketi Endeksa'nın raporuna göre Türkiye'de Ocak 2023 sonu itibarıyla konutların kiraları bir önceki yıla göre %176.53 artış gösterdi. Ocak 2023 sonu itibarıyla konut için Türkiye genelinde en fazla değer kazanan iller sırasıyla Antalya, Karabük, Denizli, Hakkari, Trabzon oldu.

Fırsatçılar depremle yeniden ortaya çıktı

Deprem felaketiyle sarsılan Türkiye'de bir tarafta eşsiz bir dayanışma örneği yaşanırken, diğer yandan ise fırsatçılar yüzlerini göstermeye devam ediyor.

KONTROLDEN ÇIKTI, SEKTÖR ÇÖZÜM ARIYOR

Afet bölgesinden daha güvenli bölgelere yönelik göç ile zaten yıllardır artan kira fiyatlarına yeniden bir zirve yaşanıyor.

Yetkisiz emlakçılar internet siteleri üzerinden piyasayı domine etmeye çalışıyor. Buna fırsatçı ev sahipleri de eklenince deprem felaketi sonrası pek çok şehirde kiralık konut fiyatlarında yüzde 50'yi aşan, satılık konutlarda ise 50 bin liradan 600 bin liraya kadar ulaşan yükselişler görülüyor.

"İstanbul'da fiyatlar hareketlenecek"

Peki kira fiyatlarında artış sürecek mi? Kira fiyatlarına yönelik bir düzenleme yapılacak mı? Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, İstanbul'da kira fiyatlarında ciddi bir hareketlilik beklediğini söyledi. İstanbul'da bazı yerlerde düşüş, bazı yerlerde yükseliş olacağını söyleyen Akdoğan, "Özellikle deprem bölgelerinde, fay hattı üzerinde olan ilçelerden insanlar konutlarını satıp uzaklaşmak istiyor. Daha güvenilir bölgelerde veya yeni binalarda fiyatların daha da artacağını düşünüyoruz.Depreme dayanıklı raporunu alan ya da analizini tamamlayan binalarda fiyatlar daha da uçuk bir noktaya gelecek. Kimse yüksek katlı binalarda, deprem öncesi yapılan binalarda oturmak istemiyor. Az katlı, müstakil yaşam sunan yapılarda fiyat çok artacak. Kent merkezlerinde boşalma olabilir. İnsanlar Mecidiyeköy Şişli'den feragat edecek. Kentsel dönüşüm kısa sürede olmayacağı için insanlar şehir merkezlerinden deprem riski az olan bölgelere kayacak. Özellikle kiralık tarafı çok hareketlenecek" diye konuştu.

"Büyük şehirlerde fiyatlar uçacak"

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran ise büyük şehirlerinde fiyatların uçacağını söylüyor. Başaran, "Sadece İstanbul değil bütün büyük şehirlerde fiyatlar uçacak. Çünkü ülkenin yüzde 15'i yıkıldı. Herkesin ihtiyacı olacak o bölgede. Parası olmayan ya da orta derece olanlar büyük şehirlerin varoşlarında ev isteyecek. Parası çok olanlar da büyük şehirlerde iyi yerlerde isteyecek. Dolayısıyla her yere ciddi şekilde bir talep olacak. Türkiye genelinde bu da fiyatları maalesef artıracak" dedi.

Depremin çevre illerdeki fiyatları artırdığına dikkat çeken Başaran, "Mersin'de kiralıklar uçtu. Göç hareketliliğinin yaşandığı tüm illerde fiyatlar yükseliyor. Her yerde İstanbul'da da aynı şekilde uçacak. İnsanlar şu an bir korkuyla belki ev almak istemeyecekler. Özellikle kiralarda barınma ihtiyacı inanılmaz olacağı için çok artacak" diye konuştu

Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri?
Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri?
Deprem bölgesinde hasar tespitlerine 1 ay içinde itiraz edilebilecek
Deprem bölgesinde hasar tespitlerine 1 ay içinde itiraz edilebilecek
Deprem bölgesinde eşyalar 12 bin liraya indiriliyor
Deprem bölgesinde eşyalar 12 bin liraya indiriliyor
16 katlı apartmanın yıkılması güvenlik kameralarında
16 katlı apartmanın yıkılması güvenlik kameralarında
AFAD açıkladı: Hangi ilde ne kadar çadır var?
AFAD açıkladı: Hangi ilde ne kadar çadır var?
Hangi bölgelerde deprem riski var? Prof. Naci Görür yanıtladı
Hangi bölgelerde deprem riski var? Prof. Naci Görür yanıtladı

Bu Habere Tepkiniz

5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları

5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları

5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları
23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
YÖK, eğitim öğretim dönemine ilişkin 9 soru ve cevabı daha yayınladı

YÖK, eğitim öğretim dönemine ilişkin 9 soru ve cevabı daha yayınladı

YÖK, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 2022-2023 bahar yılı eğitim ve öğretimine ilişkin yeni soru ve cevapları yanıtladı.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
2023 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

2023 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden ALES/1 başvuralırının başladığını duyurdu.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Bekçilerin ellerini bağlayıp, 4 traktörü gasbettiler

Bekçilerin ellerini bağlayıp, 4 traktörü gasbettiler

Adana'daki bir çiftlikte, 3 bekçiyi dövüp, ellerini bağladıktan sonra 4 traktör, 3 ilaçlama makinesi, römork ve zirai malzemeleri gasbeden silahlı ve maskeli 5 şüpheliden 3'ü yakalandı. Portakal bahçesinde bulunan çalıntı araç ve malzemeler ise sahibine teslim edildi.
Afet bölgesinde ekip oluşturuluyor....Tüm okullar kontrol edilecek

Afet bölgesinde ekip oluşturuluyor....Tüm okullar kontrol edilecek

Afet Bölgesind Risk ve Tehlike Yönetimi Teknik Çözüm Ekibi oluşturularak tüm okullar kontrol edilecek. İşte takvim...
OHAL uygulanan deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

OHAL uygulanan deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
5510'a tabi engelli memur rapor oranını yükselttiğinde malulen emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur rapor oranını yükselttiğinde malulen emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur rapor oranını yükselttiğinde malulen emekli olabilir mi?
Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Harran Üniversitesi 109 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 mart 2023
Üniversiteli Yasemin'in son videosu yürekleri dağlamıştı...

Üniversiteli Yasemin'in son videosu yürekleri dağlamıştı...

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren ve ailesi, Erzurum'un Horasan ilçesinde toprağa verildi. Şarkı söyleyen üniversite öğrencisi Yasemin Eren'in videosu, sosyal medyada izleyenleri duygulandırmıştı.
Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 mart 2023
Mimar Sinan'ın 'deprem terazisi' merak konusu oldu

Mimar Sinan'ın 'deprem terazisi' merak konusu oldu

Depremler sonrası Osmanlı dehası Mimar Sinan'ın eserlerinde kullandığı 'deprem terazisi' merak konusu oldu. Peki 'deprem terazisi' nedir, nasıl çalışır? İşte tüm merak edilenler...