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Dolandırıcılar sert kayaya çarptı

On binlerce kişinin hayatını kaybedip, yaralandığı yüzyılın felaketinden bile fırsat çıkaran dolandırıcılar, kendini GSM operatörü personeli olarak tanıtıp kelime oyunlarıyla dolandırıcılığa soyundu. Ancak dolandırıcılar, bu kez birçok dolandırıcılık haberine imza atan SABAH muhabirine denk geldi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 09:41, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 09:45
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Dolandırıcılar sert kayaya çarptı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve yüzyılın felaketi olarak bilinen büyük depremlerin ardından bölgede çalışmalar sürüyor. Canını kurtarabilen depremzedeler büyük acılar çekerken dolandırıcılar böylesi büyük acıdan bile fırsat çıkarıyor. Kendini GSM operatörü olarak tanıtıp yardım vaadiyle insanları dolandıran şebekenin ardından yine kendilerini GSM operatörü olarak tanıtıp depremde alt yapı çalışmalarının yetersiz olduğunu söyleyerek dolandırmaya çalışan bir şebeke daha ortaya çıktı. Ama bu kez işleri yarım kaldı, SABAH muhabirini arayan şüpheliler dolandırıcı olduklarının yüzlerine vurulması üzerine telefonu kapattı.

"BİR YANLIŞLIK OLDU" DEYİP KAPATTILAR

Olay, geçtiğimiz gün yaşandı. SABAH Muhabiri Arzu Kaya'yı 0212'li bir numara aradı. Arayan numarada telesekreter, telefon hattının taahhüdünün bitmek üzere olduğunu detaylar için 1'e basılması gerektiğini söyledi. 1'e basan muhabirin karşısına bu kez firmada yetkili olduğunu söyleyen bir kadın çıktı ve taahhüdünün süresinin dolacağını ve faturasının 260 liraya yükseleceğine dair bilgilendirme yaptı. Daha sonra işlemlere devam edileceğini belirtti. Muhabir işleme geçilmemesini, taahhüdünün dolmadığını henüz süresinin bulunduğunu belirtip, "Siz ne zaman dolacağını sitemden göremiyor musunuz" diye sorunca karşı taraf "Bir yanlışlık oldu" deyip kapattı.

MUHABİR GSM OPERATÖRÜ İLE KONUŞUP DOLANDIRICIYI TEKRAR ARADI

Bunun üzerine GSM firmasının resmi iletişim numarasını arayan muhabir, 212'li bir numara ile çalışmadıklarını, taahhüdünün kasım ayında dolacağını ve bu numaralara itibar edilmemesi bilgisini verdi. Bu bilgilendirme ışığında kendisini arayan 212'li numarayı muhabir aradı, GSM operatörüyle konuşmasını aktardı. Bu kez de ilk aradıkları operatörün aksine farklı bir operatörden olduklarını bildiren kadınla muhabirimizin diyaloğu şu şekilde gerçekleşti:

GSM çalışanı olduğunu iddia eden kadın: İki operatör de aynı alt yapıda çalışmaya başladığı için efendim sizleri arama şansımız var. Sözleşmeniz sona erdiği için faturanız 389 TL'ye yükseltilmiş. Bu ayın yani Mart ayının 17'sinden itibaren biliyorsunuz ki deprem probleminden dolayı T..'nin(TURKCELL) çekim gücünde bir problem yaşandı. 17'sinde alt yapılar yenileneceği için sizlere uygun kampanyalarla mağduriyet yaşamamanız için T...Kom'dan (TURK TELEKOM) aranıyorsunuz.

Muhabir: T... ve T...kom iki farklı kuruluş

Dolandırıcı: Evet, aynı alt yapı, çekim gücü aynı.

Muhabir: Yalnız ben az evvel T... ile konuştum. Böyle bir çalışmalarının olmadığını, taahhüdümün de bitmediğini söylediler.

Dolandırıcı: Eğer herhangi bir birleşmeden bahsettiyseniz birleşme yok, doğru söylemişler. Ama çekim gücü olarak aynı çekim gücündeyiz. Siz bizden daha önce arandınız doğru mu?

Muhabir: Evet. Ama hiç aklıma yatmadı.

Dolandırıcı: Tamam hiç problem değil. Taahhüdünüzün devam ettiğini söyledi, doğru mu?

Muhabir: Doğru.

Dolandırıcı: Tamam sesler zaten kayıt altına alındığı için mağduriyet yaşadığınızda herhangi bir işlem yapabilirsiniz. Dediğim gibi bizlerde şuan sözleşmeniz görünmüyor ama bilginiz olsun.

Muhabir: Ben şimdi sizin operatörünüzü de arayıp böyle bir numara var mı, onlara da sorduracağım. Şuan dolandırıcı olduğunuzdan şüpheleniyorum.

Dolandırıcı: Problem yok. T...kom bayiinden aranıyorsunuz. Sorabilirsiniz, bayii diye belirtirseniz zaten anlayacaklardır.

Muhabir: Bayii beni niye arasın yani ben onu anlayamıyorum.

Dolandırıcı: Eee anlatıyorum da işte sanırım dolandırıcı olduğumuza inandırmışsınız kendinizi.

Muhabir: Şuan gerçekten...

Dolandırıcı: Evet farkındayım o yüzden anlamak istemiyorsunuz ama problem değil, aradığınızda zaten bize ulaşabiliyorsunuz anladığım kadarıyla.

Muhabir: Şu dönemde bunu yapıyorsunuz gerçekten bayii bir vatandaşı arar mı, böyle bir mantık ve zihniyet var mı genel kuruluş aramadan, genel merkez, genel müdürlük... Bayii, hangi bayii?

YÜZÜNE TELEFON KAPATTI, GSM OPERATÖRÜ UYARIDA BULUNDU

Bu sırada sık sık agresif bir şekilde muhabirimizin sözünü bölmeye çalışan sözde GSM çalışanı kadın, muhabirimizin yüzüne telefon kapattı. Durum üzerine bu kez de ismi geçen diğer GSM operatörünün çağrı merkezini arayan muhabir, iki GSM operatörünün ortak bir çalışması olmadığını ve arayan numaralardan işlem gerçekleştirilmemesi noktasında uyarıda bulundu.

SEDA NUR GÜNAYDIN

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