Dolar günü 18,87 TL'den kapattı
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 18,87 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 17:43, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 17:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8750
|18,8760
|18,8720
|18,8730
|Avro
|20,0970
|20,0980
|20,0140
|20,0150
|Sterlin
|23,1300
|23,2450
|22,6780
|22,7920
|İsviçre Frangı
|20,6070
|20,7110
|20,1820
|20,2830
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8450
|18,9250
|18,8420
|18,9220
|Avro
|20,0570
|20,1370
|19,9740
|20,0540
|Sterlin
|23,0700
|23,2800
|22,6180
|22,8280