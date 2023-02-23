Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
2023 model yılına ait araçların listelere girmesiyle fiyatlar da güncellendi. 2023 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2023 model otomobilleri derledik. Listemizde 800 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar...
Otomotiv sektöründe devam eden çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış ve araç bulunulurluğundaki sıkıntılar da eklenince otomobil fiyatları yükselişini sürdürüyor.
400-450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız.
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 800 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 800 bin TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler? Aralık 2022 ve Ocak ve Şubat 2023 fiyatları arasındaki fark ne kadar?
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
2022 Aralık fiyatı: 473,900 TL
2023 Ocak fiyatı: 475,400 TL
2023 Şubat fiyatı: 545,800 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
2022 Aralık fiyatı: 558,400 TL
2023 Ocak fiyatı: 560,000 TL
2023 Şubat fiyatı: 640,800 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life -
2022 Aralık fiyatı: 638,200 TL
2023 Ocak fiyatı: 639,800 TL
2023 Şubat fiyatı: 691,600 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style -
2022 Aralık fiyatı: 736,700 TL
2023 Ocak fiyatı: 738,300 TL
2023 Şubat fiyatı: 798,100 TL
VOLKSWAGEN
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
2022 Aralık Fiyatı: 652,600 TL
2023 Ocak fiyatı: 654,200 TL
2023 Şubat fiyatı: 707,200 TL
VOLKSWAGEN
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
2022 Aralık Fiyatı: 706,900 TL
2023 Ocak fiyatı: 708,500 TL
2023 Şubat fiyatı: 766,000 TL
VOLKSWAGEN
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -
2022 Aralık Fiyatı: 658,100 TL
2023 Ocak fiyatı: 659,700 TL
2023 Şubat fiyatı: 713,200 TL
SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
2022 Aralık Fiyatı: 459.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 469.000 TL
2023 Şubat fiyatı: 539,000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
2022 Aralık Fiyatı: 629.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 639.000 TL
2023 Şubat fiyatı: 689.000 TL
1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR
2022 Aralık Fiyatı: 730.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 740.000 TL
2023 Şubat fiyatı: 799,000 TL
SEAT
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
2022 Aralık Fiyatı: 695.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 705.000 TL
2023 Şubat fiyatı: 760.000 TL
SKODA
Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite
2022 Aralık Fiyatı: 452.568 TL
2023 Ocak fiyatı: 513.400 TL - 2022 model
2023 Modeli Şubat fiyatı 554.900 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
2022 Aralık Fiyatı: 518.984 TL
2023 Ocak fiyatı: 554.900 TL
2023 Modeli 629.900 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Premium
2022 Aralık Fiyatı: 604.400 TL
2023 Ocak fiyatı: 643.400 TL
2023 Modeli 709.900 TL
SKODA
Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort - 2022 Model
2022 Aralık Fiyatı: 659.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 699.400 TL
2023 Modeli 724.400 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 2022 Model
2022 Aralık Fiyatı: 694.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 734.400 TL
2023 Modeli 764.400 TL
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 2022 Model
2022 Aralık Fiyatı: 735.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 780.400 TL
2023 Modeli 824.900 TL
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
2022 Aralık kampanyalı fiyatı: 432.000 TL
2023 Ocak kampanyalı fiyatı: 455.000 TL
2023 Şubat kampanyalı fiyatı: 474.400 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
2022 Aralık kampanyalı fiyatı: 559.000 TL
2023 Ocak kampanyalı fiyatı: 563.000 TL
2023 Şubat kampanyalı fiyatı: 613.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine
2022 Aralık kampanyalı fiyatı: 607.000 TL
2023 Ocak kampanyalı fiyatı: 617.000 TL
2023 Şubat kampanyalı fiyatı: 638.000 TL
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
2022 Aralık fiyatı: 675.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 695.000 TL
2023 Şubat fiyatı: 708.800 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold
2022 Aralık fiyatı: 710.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 731.000 TL
2023 Şubat fiyatı: 744.400 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
2022 Aralık fiyatı: 516.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 540.000 TL
2023 Şubat fiyatı: 605.000 TL
CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
2022 Aralık fiyatı: 672.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 710.000 TL
2023 Şubat fiyatı: 726.100 TL
C4 X 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel - 2022 model yılı
2023 Ocak fiyatı: 722.000 TL
2023 Şubat fiyatı: 756.700 TL
DACİA
YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT
2022 Aralık fiyatı: 458.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 513.000 TL
2023 Şubat fiyatı: 546.900 TL
DACİA
YENİ SANDERO STEPWAY Essential Stepway Tce 90 bg
2022 Aralık fiyatı: 450.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 474.900 TL
2023 Şubat fiyatı: 546.900 TL
Essential Stepway Tce 90 bg CVT
2022 Aralık fiyatı: 508.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 529.000 TL
2023 Şubat fiyatı: 546.900 TL
Expression Stepway Tce 90 bg CVT
2022 Aralık fiyatı: 526.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 551.000 TL
2023 Şubat fiyatı: 546.900 TL
DACİA
YENİ DUSTER Essential TCe 90 bg
2022 Aralık fiyatı: 512.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 550.000 TL
Expression ECO- G 100 bg
2022 Aralık fiyatı: 563.300 TL
2023 Ocak fiyatı: 621.900 TL
Essential TCe 150 bg 4x4 -
2022 Aralık fiyatı: 624.500 TL
2023 Ocak fiyatı: 649.000 TL
Essential TCe 150 bg EDC
2022 Aralık fiyatı: 628.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 656.900 TL
Journey TCe 150 bg EDC
2022 Aralık fiyatı: 674.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 718.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4
2022 Aralık fiyatı: 691.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 721.900 TL
DACİA
YENİ JOGGER Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu
2022 Aralık fiyatı: 555.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 609.900 TL
Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu
2022 Aralık fiyatı: 603.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 640.000 TL
Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu
2022 Aralık fiyatı: 603.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 646.000 TL
Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu
2022 Aralık fiyatı: 608.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 669.000 TL
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu
2022 Aralık fiyatı: 634.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 671.000 TL
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu
2022 Aralık fiyatı: 649.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 685.000 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Aralık fiyatı: 374.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 386.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel
Aralık fiyatı: 540.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 555.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel
Aralık fiyatı: 632.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 671.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik
Aralık fiyatı: 683.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 719.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli
Aralık fiyatı: 424.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 444.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel
Aralık fiyatı: 688.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 711.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli
Aralık fiyatı: 708.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 747.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli
Aralık fiyatı: 463.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 507.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel
Aralık fiyatı: 702.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 727.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli
Aralık fiyatı: 743.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 785.900 TL
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Aralık fiyatı: 426.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 435.900 TL
FIAT
Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
2022 Aralık fiyatı: 422.400 TL
Ocak 2023 fiyatı: 448.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel
2022 Aralık fiyatı: 661.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 679.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik
2022 Aralık fiyatı: 717.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 752.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli
2022 Aralık fiyatı: 456.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 473.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel
2022 Aralık fiyatı: 619.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 651.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel
2022 Aralık fiyatı: 708.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 730.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik
2022 Aralık fiyatı: 737.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 775.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli
2022 Aralık fiyatı: 507.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 538.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel
2022 Aralık fiyatı: 721.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 745.900 TL
FIAT
Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel -
2022 Aralık fiyatı: 701.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 722.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli -
2022 Aralık fiyatı: 754.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 790.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli -
2022 Aralık fiyatı: 606.500 TL
Ocak 2023 fiyatı: 631.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel -
2022 Aralık fiyatı: 736.900 TL
Ocak 2023 fiyatı: 760.900 TL
FİAT
PANDA 0.9 85 HP Cross 4x4 Manuel Benzin - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 551.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 564.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 596.600 TL
2023 Ocak fiyatı: 613.900 TL
FİAT
500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Hybrid - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 611.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 625.900 TL
500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid
2022 Aralık fiyatı: 666.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 680.900 TL
FORD
Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin - 2022 model
2022 model fiyatı: 607.300 TL
2*23 model fiyatı: 631.000 TL
FORD
EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin - 2022 model
2023 Ocak fiyatı: 695.800 TL
ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin - 2022 model
2023 Ocak fiyatı: 788.600 TL
FORD
Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin
2023 Ocak fiyatı: 787.200 TL
HONDA
Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 547.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 605.000 TL
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive
2022 Aralık fiyatı: 563.500 TL
2023 Ocak fiyatı: 623.500 TL
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel
2022 Aralık fiyatı: 313.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 344.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT
2022 Aralık fiyatı: 343.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 365.000 TL
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT
2022 Aralık fiyatı: 354.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 377.000 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT
2022 Aralık fiyatı: 370.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 420.000 TL
HYUNDAİ
Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
2022 Aralık fiyatı: 385.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 437.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli)
2022 Aralık fiyatı: 442.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 471.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik
2022 Aralık fiyatı: 450.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 508.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli)
2022 Aralık fiyatı: 475.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 536.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik
2022 Aralık fiyatı: 519.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 552.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT
2022 Aralık fiyatı: 509.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 541.000 TL
HYUNDAİ
Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli) - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 628.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL
1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT
2022 Aralık fiyatı: 674.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 696.000 TL
1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT
2022 Aralık fiyatı: 734.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 757.000 TL
HYUNDAİ
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel
2022 Aralık fiyatı: 437.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 465.000 TL
1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik
2022 Aralık fiyatı: 466.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 527.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik
2022 Aralık fiyatı: 516.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 549.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik
2022 Aralık fiyatı: 541.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 609.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT
2022 Aralık fiyatı: 559.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 629.000 TL
HYUNDAİ
Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 688.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 710.000 TL
KİA
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin - 2022 model
Aralık 2022 fiyatı: 369.420 TL
Ocak 2023 fiyatı: 435.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 2022 model
Aralık 2022 fiyatı: 375.250 TL
Ocak 2023 fiyatı: 450.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 2022 model
Aralık 2022 fiyatı: 383.580 TL
Ocak 2023 fiyatı: 460.000 TL
Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel - 2022 model
Aralık 2022 fiyatı: 383.580 TL
Ocak 2023 fiyatı: 460.000 TL
KİA
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 2022 model
Aralık 2022 fiyatı: 473.120 TL
Ocak 2023 fiyatı: 561.000 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor - 2022 model
Aralık 2022 fiyatı: 559.220 TL
Ocak 2023 fiyatı: 670.000 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 2022 model
Ocak 2023 fiyatı: 700.000 TL
KİA
Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance - 2022 model
Ocak 2023 fiyatı: 795.000 TL
KİA
Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool - 2022 model
Ocak 2023 fiyatı: 765.000 TL
Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool - 2022 model
Ocak 2023 fiyatı: 795.000 TL
KİA
STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool - 2022 model
Aralık 2022 fiyatı: 469.500 TL
Ocak 2023 fiyatı: 561.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 2022 model
Aralık 2022 fiyatı: 545.060 TL
Ocak 2023 fiyatı: 675.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business - 2022 model - 700.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance - 2022 model - 714.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 2022 model - 788.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 2022 model - 788.000 TL
MG
MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS - 2022 model
Aralık 2022 Fiyatı: 563.600 TL
Ocak 2023 Fiyatı: 615.000 TL
MG ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS - 2022 model
Aralık 2022 Fiyatı: 769.000 TL
Ocak 2023 Fiyatı: 789.000 TL
MITSUBISHI
Space Star 1.2 INTENSE CVT - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 452.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 466.800 TL
NİSSAN
Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 614.800 TL
2023 Ocak fiyatı: 639.800 TL
NİSSAN
Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 681.400 TL
2023 Ocak fiyatı: 709.100 TL
OPEL
CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 464.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 519.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 561.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 622.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 633.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 665.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 707.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 754.900 TL
OPEL
Yeni Astra
1.2 130 HP Benzin MT6 Edition - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 693.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 728.900 TL
OPEL
CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP - ESSENTIAL - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 629.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 671.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 679.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 715.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 731.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 769.900 TL
PEUGEOT
208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5
Ocak 2023 fiyatı: 515.000 TL
208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8
2022 Aralık fiyatı: 610. 000 TL
2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL
208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8
2022 Aralık fiyatı: 613.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 647.500 TL
208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8
2022 Aralık fiyatı: 679.500 TL
2023 Ocak fiyatı: 717.500 TL
208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
2022 Aralık fiyatı: 748.500 TL
2023 Ocak fiyatı: 790.500 TL
RENAULT
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 546.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 526.000 TL
RENAULT
Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 373.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 393.000 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 466.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 536.000 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 526.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 552.900 TL
RENAULT
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 551.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 692.000 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 711.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 733.000 TL
SUZUKİ
SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 562.026 TL
2023 Ocak fiyatı: 615.000 TL
1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 2022 model - 621.000 TL
1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 2022 model - 665.000 TL
1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 2022 model - 671.000 TL
TOYOTA
Corolla 1.5 Vision - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 607.050 TL
2023 Ocak fiyatı: 642.000 TL
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 633.750 TL
2023 Ocak fiyatı: 670.300 TL
COROLLA 1.5 Dream - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 671.150 TL
2023 Ocak fiyatı: 709.900 TL
COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 697.850 TL
2023 Ocak fiyatı: 738.150 TL
COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 742.150 TL
2023 Ocak fiyatı: 785.000 TL
TOYOTA
YARIS 1.0 Vision - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 459.750 TL
2023 Ocak fiyatı: 517.200 TL
Yaris 1.5 Dream Multidrive S - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 623.250 TL
2023 Ocak fiyatı: 659.750 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 661.500 TL
2023 Ocak fiyatı: 700.300 TL
1.5 Flame Multidrive S - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 672.100 TL
2023 Ocak fiyatı: 711.500 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 2022 model
2022 Aralık fiyatı: 699.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 740.050 TL