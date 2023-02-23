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Astım hastası, 'eşim benimle ilgilenmiyor' diyerek eşini ve kendini vurdu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 10:56, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 11:03
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Astım hastası, 'eşim benimle ilgilenmiyor' diyerek eşini ve kendini vurdu

İlçeye bağlı Göçerli köyünde eşini tabancayla vurarak öldürüp, intihar girişiminde bulunan M.T, kaldırıldığı Haydarlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.T'nin intihar girişiminde bulunmadan önce bıraktığı notta ise astım hastası olduğunu, eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.

İlçeye bağlı Göçerli köyünde yaşayan M.T. (81), dün ruhsatsız silahıyla eşi B.T'yi (51) başından vurarak öldürmüş, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. M.T, ambulansla Haydarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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