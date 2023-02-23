EGO otobbüsleri depremzedeler için mobil kullanıma açıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri yolcu taşımada kullanım ömrünü tamamlamış 10 EGO otobüsünü depremzedelerin kullanması için mobil duş, mobil kazan dairesi, mobil yatakhane, mobil berber ve mobil çamaşırhaneye dönüştürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 11:30, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 11:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri yolcu taşımada kullanım ömrünü tamamlamış 10 EGO otobüsünü depremzedelerin kullanması için mobil duş, mobil kazan dairesi, mobil yatakhane, mobil berber ve mobil çamaşırhaneye dönüştürdü.
Dönüşümü tamamlanan 6 mobil duş, 1 mobil kazan dairesi, 1 mobil yatakhane, 1 çamaşırhane ve 1 mobil berberin bölgeye sevk ederken mobil duşa çevrilen 2 tır da yola çıktı.