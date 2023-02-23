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TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ölüm istatistiklerini açıkladı. 2019 yılında 435 bin kişi ölürken, pandeminin etkili olduğu 2020 yılında 507 bin 938 ve 2021 yılında 565 bin 594 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 11:44, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 11:48
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TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı

Corona virüs pandemisinin başladığı Aralık 2019'dan bu yana ölüm istatistikleri, TÜİK tarafından ilk kez paylaşıldı. Türkiye'de 2019 yılında ölen kişi sayısı 435 bin 941 olmuştu.

Buna göre, 2020 yılında 507 bin 938 kişi hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2019 yılında 435 bin 941 iken 2020 yılında yüzde 16,5 artarak 507 bin 938 oldu.

Ölen kişilerin 2019 yılında yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluştururken 2020 yılında ölen kişilerin yüzde 56'sını erkekler, yüzde 44'ünü kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2019 yılında binde 5,3 iken 2020 yılında binde 6,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düşerken 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düştü.....

2021 YILI DA BELLİ OLDU

Ölüm sayısı 2021 yılında 565 bin 594 oldu. Ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 iken 2021 yılında yüzde 11,4 artarak 565 bin 594 oldu. Ölen kişilerin 2020 yılında yüzde 56'sını erkekler, yüzde 44'ünü kadınlar oluştururken 2021 yılında ölen kişilerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü.

Sağlık Bakanlığı'nın en son açıkladığı 14-27 Kasım 2022 verilerine göre, corona virüs pandemisinde 101 bin 492 kişi hayatını kaybetmişti. Pandemide toplam vaka sayısı 17 milyon 42 bin 722 olarak kayıtlara geçmişti.

2020 verilerine göre;

Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 22 bin 136 oldu Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699'unu erkekler, 8 bin 437'sini kadınlar oluşturdu.

Covid-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4 bin 508'ini erkekler, 2 bin 546'sını kadınlar oluşturdu.

2021 verilerine göre;

Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 65 bin 198 oldu.

Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 iken 2021 yılında 65 bin 198 oldu. Covid-19 nedeniyle 2021 yılında ölenlerin 35 bin 693'ünü erkekler, 29 bin 505'ini kadınlar oluşturdu.

Covid-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, Covid-19 kaynaklı ölümlerin 2020 yılında en fazla olduğu yaş grubunun 65-74, 2021 yılında ise 75-84 olduğu görüldü. Covid-19 nedeniyle 2021 yılında 75-84 yaş grubunda ölenlerin 9 bin 493'ünü erkekler, 8 bin 566'sını kadınlar oluşturdu.....

Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020 yılında yüzde 36 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15,8 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.

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