Kahramanmaraş'ta yıkılan sitenin şantiye şefi adli kontrolle serbest

Depremde yıkılan binaların müteahhit ve sorumlularıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta çöken ve 70 kişinin öldüğü 25 daireli Badı Saba Sitesi'nde şantiye şefi olarak görev yapan mimar A.E.Ç'nin Bursa'da olduğu bilgisine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.E.Ç'yi Osmangazi ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.