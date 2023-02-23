ASELSAN'ın Hatay'da kurduğu çadır kentte çocuklar oyunlarla eğleniyor

- ASELSAN tarafından Hatay'da kurulan çadır kent ile ASELSAN Afet ve Lojistik Merkezi'nde çocuklar, oyunlarla depremin etkilerinden uzak tutuluyor.

ASİL (ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri) Derneği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da 6 bin 500 metrekare alana 70'ten fazla çadır kuruldu.

Yaklaşık 150'si çocuk 400 depremzedenin ağırlandığı 600 yatak kapasiteli çadır kentte, yağmur suyu drenaj sistemi ve kanalizasyon altyapısı bulunuyor. Soğuk havaya karşı çadırlarda ısıtıcılar kullanılıyor.

Burada sağlık, psikososyal destek, yemekhane, tuvalet ve duş bölümlerinin yanı sıra çocuk oyun alanı ve kreş çadırı hizmet veriyor.

AFAD koordinasyonunda depremzedelerin 3 öğün yemek, barınma, ısınma, banyo ve çocukların tüm ihtiyaçları çadır kentte karşılanıyor. ASELSAN soğuk hava depolarından getirilen gıda malzemeleriyle, özel alanda yine şirket aşçıları tarafından yemek pişiriliyor.

Ortak kullanım alanları da sürekli dezenfekte dilerek hijyen şartlarına önem veriliyor.

- Çocuklar için özel alanlar

Depremlerde yakınlarını ve evlerini kaybeden çocuklar, oyun alanında futbol ve sokak oyunları gibi çeşitli oyunlar oynayabiliyor.

Ayrıca çocuklar için kurulan kreş çadırında boyama ve benzeri etkinlikler uzman eğitmenler eşliğinde yapılıyor.

Oyunlarla eğlenen çocuklar, depremin yol açtığı etkilerden biraz da olsa kurtulma imkanı buluyor.

Çocukların katıldığı oyunlar ve etkinlikler, dronla da görüntülendi.