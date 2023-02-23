Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun isminde birleşilmesini istedi

Bekçilerin ellerini bağlayıp, 4 traktörü gasbettiler

Adana'daki bir çiftlikte, 3 bekçiyi dövüp, ellerini bağladıktan sonra 4 traktör, 3 ilaçlama makinesi, römork ve zirai malzemeleri gasbeden silahlı ve maskeli 5 şüpheliden 3'ü yakalandı. Portakal bahçesinde bulunan çalıntı araç ve malzemeler ise sahibine teslim edildi.