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Bakan Koca: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 448 sağlık çalışanının depremde hayatını kaybettiğini, 528 sağlık çalışanının ise yaralı olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 14:48, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 16:04
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesinde yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerde afetten kaynaklanan sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamanın dışında rutin hizmetler için de çaba gösterildiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki faal hastanelere ilave olarak 5 ilde 25 sahra hastanesinin çalıştığını aktaran Koca, bunların dışında Kahramanmaraş'ta 13, Hatay'da 31, Malatya'da 11, Osmaniye'de 7, Gaziantep'te 18, Diyarbakır'da 3, Kilis'te 2, Adıyaman'da ise 25 olmak üzere 110 acil müdahale ünitesinin kurulduğunu kaydetti.

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Koca, buralarda 72 bin 851 depremzedenin acil sağlık hizmet ihtiyacının karşılandığını belirterek şöyle konuştu:

"Afetten etkilenen illerimizde yaptığımız organizasyonlarla ihtiyacı artık yerinde karşılayabiliyoruz. Bu 11 şehirde aktif servis yatağı sayısı 22 bin 153, servis yatağı doluluk oranı ise yüzde 44. Yoğun bakım yatak sayısı 3 bin 374. Yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 65 yani yeterince kapasitemiz mevcut. Diyaliz ünitelerimiz ihtiyacı kolaylıkla karşılıyor. Bu süreçte hastanelerimize afetzede olarak 252 bin 286 hasta başvuru yapmıştır. Bu hastaların 9 bin 733'ü halen hastanelerimizde yatarak tedavi görmektedir. 2 bin 196'sı ise yoğun bakımdadır."

- Bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler

Yaralıların sağlıklarına kavuşması için 11 bin 778 ciddi ameliyatın yapıldığını aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem bölgesi dışındaki şehirlerde tedavi ettiğimiz hastalarımızın 6 bin 855'i serviste, 1429'u yoğun bakımda yatmaktadır. Tedavisini deprem bölgesindeki hastanelerimizde yaptığımız 2 bin 878 hasta serviste, 767 hasta ise yoğun bakımda yatmaktadır. Afet bölgesindeki birinci basamak muayene sayısı dün itibarıyla 1 milyon 571 bin 282'ye ulaşmıştır. Bakanlık olarak afetten etkilenen şehirlerde şu aşamada en özellikli görevimiz halk sağlığını tehdit edebilecek şartlara karşı mücadele etmek, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek, hastaları hızla tedavi etmektir.

Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler sürveyans erken uyarı sisteminin kurulmasıyla kontrol altında görünmektedir. Afetin ilk gününden itibaren bölgede 12 bin 27 noktada bakiye klor ölçümü yapılmış 2 bin 29 noktada bakiye klor oranı yetersiz bulunmuştur. 4 bin 971 numune ile su analizi yapılmış örneklerin yüzde 18,5'i uygunsuz bulunmuştur. Halen su süper klorlaması yapılmaktadır."

- "448 sağlık çalışanı artık aramızda değil"

Koca, afet bölgelerinde halen 19 bin 109'u hekim, 67 bin 512'si sağlık personeli 36 bin 901'i diğer personel olmak üzere toplam 123 bin 522 kişiyle hizmet verdiklerini belirterek "Bu personelle birlikte 4 bin 584 UMKE, 6 bin 60 ambulans personelimiz bulunmaktadır. 112 Ambulans sayımız 1267, UMKE araç sayımız 245'tir. UMKE ekiplerimizin bir bölümü gezici sağlık hizmeti vermekte, kronik hastalara ilaçlarını ulaştırmaktadır. Gezici sağlık hizmetleri kapsamında; Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'ın 76 ilçesi ve 1512 köyüne, 50 bini aşkın hastaya sağlık hizmeti götürdük." diye konuştu.

Depremlerde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını da anan Bakan Koca, "Görev yerleri afet bölgesindeki iller olan ve 6 Şubat depremine yakalanan 448 sağlık çalışanı artık aramızda değil. Her birine Allah'tan rahmet diliyorum. 528 sağlık çalışanı yaralı, onlara acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Koca, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ana binası başta olmak üzere, mühendislik hesaplarının gerektirdiği onarımının başlatıldığını, şehir merkezindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası ile Çelikhan'daki devlet hastanesinin hizmet veremediğini belirterek Adıyaman'da 6 sahra hastanesinin bulunduğunu, ilde faal servis yatak kapasitenin yüzde 25'inin, yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 50'sinin dolu olduğunu söyledi.

- "Aşılar aksatılmadan yapılıyor"

Aile sağlığı merkezlerinden 53'ü ile 6 toplum sağlığı merkezinin ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilecek durumda olduğunu ifade eden Bakan Koca, çadır kentlerde halen 26 acil müdahale ünitesi bulunduğunu kaydetti.

Koca, depremin ilk gününden itibaren birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene sayısının 15 bin 362, sahra hastaneleriyle birlikte Adıyaman'da yapılan toplam muayene sayısının ise 29 bin 850 olduğunu aktararak "Gezici ekiplerimiz köyleri dolaşıp 23 binden fazla insanımızı sağlık taramasından geçirdi. Tetanos başta olmak üzere genişletilmiş bağışıklama programı kapsamındaki aşılar aksatılmadan yapılıyor." dedi.

Adıyaman'da klorlama ve klor ölçümlerinin yapıldığını kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"613 numuneden 353'ü yeterli, 260'ı ise yetersiz bulunmuştur. 343 su örneği alınmış, örneklerden 99'unun uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Bu 99 numunenin 87'sinde mikrobiyolojik, 27'sinde kimyasal uygunsuzluk saptanmıştır. Gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Eti Maden Tesisleri kaynaklı ağır metal şüphesiyle yapılan kimyasal analizlerde ise sonuçlar normal çıkmıştır. Şebeke suyu konusunda uyarılar yapılmış olup tedbirlere tam uyulduğunu düşünüyoruz. Bu bilgilerden hareketle mevcut şartlarıyla Adıyaman'da halk sağlığını tehdit edecek bir durum yoktur diyebiliriz."

Bakan Koca, Adıyaman'da taburcu edilen hasta sayısının 17 bin 499 olduğunu ifade ederek yeni bir can kaybını önlemek için tıbbi imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Depremden sonraki günlerde 112 ambulanslarından 302, acil sağlık personelinden 1727'sinin Adıyaman'da görev yaptığını belirten Koca, 111 ambulansın 314 personelle halen Adıyaman'da olduğunu söyledi.

Koca, 792 UMKE gönüllüsünün de kentte olduğunu ifade ettiği konuşmasını şöyle bitirdi:

"Ulusal acil müdahale birimlerimiz toplam 24 bin 725 muayene yaptı. Muayenelerin yapıldığı 20 merkez noktanın 16'sı halen aktif. Tüm acil müdahale birimlerinin toplam muayene sayısı ise 34 bin 116. UMKE ve 112 acil ekiplerinin Adıyaman'daki sağlık taramaları kapsamında yaptığı ziyaret sayısı ise 23 bin 303. 53 aile sağlığı merkezimiz halen aktif. 72 hekimle hizmetimizi burada devam ediyoruz. Sağlık hizmeti için çadır kentlerdeki noktalarda 325'i hekim olmak üzere 2 bin 305 sağlık çalışanının görevi başında olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum. Geride kalan günler boyunca elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fakat iyinin daha da iyisi var. Her şeyin daha iyi olması için çalışıyoruz."

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