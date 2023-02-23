Depremden sonra cezaevinden firar eden hükümlü Edirne'de yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden hükümlü Yunanistan'a sınır köyde yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 15:35, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 15:37
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Elçili köyünde bir şüpheliyi yakaladı.
Yapılan kontrolde şüphelinin 15 yıllık hapis cezası kapsamında Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hapis yatarken depremin ardından firar ettiği belirlendi.
Firari, Edirne Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.