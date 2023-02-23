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Önü TV ünitesi arkası deprem kabini

İzmirli emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, eşinin deprem korkusu üzerine televizyon ünitesi görünümlü deprem kabini üretti. 66 ton ağırlığa dayanabilen kabinin içerisinde emniyet kemeri, şarj olabilir akü ile led aydınlatma, şarj aleti ve siren bulunurken, kabinde yer alan sandığın içerisine ihtiyaç duyulan malzemeler de konulabiliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 16:24, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 16:25
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Önü TV ünitesi arkası deprem kabini

İzmir'de yaşayan emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, eşinin İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde çok korkması üzerine uzmanların da görüşünü alarak televizyon ünitesi görünümlü deprem kabini üretti. Talep gelince kişiye özel siparişle kabin tasarlayan Tozan, "Biz tedbirimizi alalım, takdir Allah'ın; kurtarılmayı bekleyeceğiz. Gönül ister ki herkesin evinde bu ünite olsun ama Allah kullandırmayı nasip etmesin, yani deprem görmeyelim" diyerek 66 ton ağırlığı kaldırabilen deprem kabinini anlattı.

"Fikir anası eşim"

Tozan, "Eşimin deprem korkusu nedeniyle bu üniteyi tasarladım. İzmir depreminde çok korktu ve ona bir kabin yapmamı istedi. İki kişilik deprem ünitesini yapınca talep geldi. Talep gelince bu iş ticarete döküldü. Kişi sayısına, dairenin durumuna göre kişiye özel siparişleri tasarlamaya başladım. Amacımız insanlara yardımcı olmak ama bunu yaparken nafakamızı da çıkarıyoruz. Tasarım bana ait ama işin fikir anası eşim. Onun bulduğu eksikleri sırayla kabine ekledik ve proje şimdiki halini aldı. Eşim artık en ufak bir sallantıda elindekini bırakıp saniyeler içerisinde kabine giriyor. İçi rahat" dedi.

Önü televizyon ünitesi, arkası deprem kabini

Deprem kabininin özelliklerini anlatan Tozan, "Bu ünite çelikten yapıldı. Dışı MDF ile kaplı. Çarpma olmaması için iç tarafı yine MDF ve döşeme ile kaplandı. Ayrıca ünite içerisinde emniyet kemeri, şarj olabilir akü ile led aydınlatma, şarj aleti, siren mevcut. Ünitede oturma alanı var ve altı sandık şeklinde. Bu sandığa yiyecek, su, battaniye, yedek akü, alet takımı, ilaç, yangın tüpü gibi ihtiyaç duyulan eşyalar konulabilir. Üniteyi alanlar içeriye oksijen tüpü koyabilir ancak içeride zaten havalandırma delikleri de var. Alanı doğru kullanmak için deprem ünitesinin önünü televizyon ünitesi gibi tasarladım. Önünde televizyon var, hemen arkası deprem ünitesi oldu. İnşaat mühendisleri ile yaptığımız testlerle tek noktadan duran darbe karşısında 66 tona kadar dayanabilen bir kabin" diye konuştu. Projeyi mütevazı bir demir atölyesinde ve arkadaşının mobilya dükkanında tasarladığını belirten Tozan, kabini uzmanlara test ettirdiğini ve projenin patentini aldığını kaydetti.

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