Depremden etkilenen gazetelere ikinci destek paketi onaylandı

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul 31. Dönem 6. Toplantısı, ikinci gün oturumunun ardından sona erdi. İstanbul'da bulunan genel müdürlük binasında yapılan toplantıda, depremin etkilediği bölgelerde yayın yapan gazetelere destek verilmesine ilişkin kararlar da alındı.

Basın derneklerine ve azınlık gazetelerine verilecek 800 bin liranın deprem bölgesindeki 10 ilde yayımlanan gazetelere, zarar durumlarına göre yönetim kurulu tarafından belirlenecek şekilde dağıtılmasına karar verildi. Yardımdan, resmi ilan yayınlama hakkı bulunan veya bekleme süresi içerisinde bulunan gazeteler de yararlanabilecek.

Gazeteler yardımdan faydalanmak için 31 Mart'a kadar başvuru yapabilecek. Yardımlar, gazetelerin idari ofislerinin hasar durumuna göre belirlenecek puanlamaya göre verilecek.

Deprem bölgesindeki 10 ilde yayımlanan gazeteler, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin asgari fiili satış şartlarına ilişkin hükümlerinden 1 Ocak 2024'e kadar muaf olacak. Bu gazetelere ait internet haber sitelerinin resmi ilan yayınlama talebine ilişkin 31 Mart olan başvuru süresi 30 Haziran'a, asgari trafik şartlarını yerine getirmeleri için daha önce 30 Eylül olarak belirlenen tarih ise 1 Ocak 2024'e uzatıldı.

Ayrıca uygulama süresinin depremin etkisinin devam etmesi halinde 3 ay veya daha fazla süreyle uzatılması konusunda yönetim kurulu yetkili kılındı.

Basın İlan Kurumu tarafından afet bölgesindeki basında çalışanlara verilen borç para miktarının iki kat artırılması önerisi de Genel Kurul tarafından kabul edildi. Deprem bölgesinde görev yapan basın çalışanları, alacakları borç paranın geri ödemesini 6 aya kadar erteleyebilecek. Süreli yayınlara verilecek krediler için 2023 yılında yüzde 14,30 faiz uygulanacak.

- Depremde 26 basın çalışanı vefat etti

Toplantıda, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat başkanlığında, Hukuk Müşaviri Bilal Kılınç ve şube müdürlerinin katılımı ile oluşturulan heyetin depremin etkilediği illerde yayımlanan gazetelere yönelik hazırladığı saha raporuyla ilgili Genel Kurul üyelerine bilgi verdi.

Görevlendirilen heyetin 15-21 Şubat'ta depremin etkilediği illerdeki basın kuruluşları ve gazetecileri ziyaret edip durumlarına ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırladığını belirten Erkılınç, afetin ilk anlarından itibaren kurum olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, deprem bölgesindeki basın çalışanlarının sahada da yanında olduklarını ifade etti.

Bölgede 130 gazete işletmesinin ve 654 gazete çalışanının depremden etkilendiğini aktaran Erkılınç, vefat eden 26 basın çalışanına rahmet dileyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Hazırlanan raporun bölgedeki gazetecilere verilecek destekler bağlamında oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Erkılınç, şunları kaydetti:

"Kurumumuz tarafından görevlendirilen heyet bölgede incelemelerde bulunmuştur. Bu kapsamda yetkililerle görüşülürken şube müdürlerimiz ile durum değerlendirmesi yapılıp 130 süreli yayının imtiyaz sahibi ve yaklaşık 80 basın mensubu ile bir araya gelinmiştir. Basın kuruluşlarının hak kaybı yaşamaması için mevzuat düzenlemeleri yapılıyor. Maddi yardım noktasında da gerekenler yapılmaktadır. Böyle zamanlarda basının önemi daha da artmaktadır. 69 gazetemizin binası hasar gördü. AFAD koordinasyonunda gerekli tüm donanımlara sahip 'basın konteynerleri' kurularak gazetecilik faaliyetinin aksamadan devamının sağlanmasına çalışıyoruz. Bu zor günlerde de basınımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Toplantının sonunda, görev süreleri sona eren Genel Kurul üyeleri Şevket Erzen, Ümit Sönmez ve Şevket Karahan'a plaket takdim edildi.

Daha önce BİK Genel Kurul üyeleri huzur haklarını depremzedeler için bağışlarken BİK öncülüğünde 400'ün üzerinde gazetenin katılımıyla yardım kampanyası düzenlenmişti.