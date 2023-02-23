Kızılay'ın 2 bin 300 personeli depremden doğrudan etkilendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türk Kızılayın 2 bin 300 görevlisinin de etkilendiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 18:54, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 18:56
Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenenler arasında Kızılay görevlilerinin de yer aldığı belirtildi.
Depremden 2 bin 300 Kızılay personelinin etkilendiği ifade edilen açıklamada, bazı görevlilerin enkaz altından kurtulduktan sonra yardım çalışmalarına başladığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kızılay büyük deprem felaketinde 9 personelini ve 9 gönüllüsünü kaybetti. 1 Kızılaycı halen göçük altında bulunuyor. Göçükten yaralı olarak çıkarılan bir Kızılaycı ise kayıp. 3 Kızılaycıdan da haber alınamıyor. Kızılaycılar birinci derece akrabalarından da 67 kişiyi kaybettiler. Yaralanan 16 Kızılaycının tedavisine ise çeşitli hastanelerde devam ediliyor."