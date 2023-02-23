İkinci depreme anaokulunda yakalandılar
Malatya'da Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından ikinci depreme sığındıkları bir anaokulunda yakalanan depremzedelerin görüntüleri ortaya çıktı. Okulda yaşanan panik ve korku anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2023 21:44, Son Güncelleme : 23 Şubat 2023 21:46
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde evleri yıkılan çok sayıda depremzede 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme sığındıkları anaokulunda yakalandı. Depremle birlikte okulda yaşanan panik ve korku dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı.