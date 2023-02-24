24 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
24 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Engin DEMİR atanmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şemseddin YALÇIN atanmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bülent ERDEM atanmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Şehit Yakınlan ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hamza Gökhan ERYILMAZ atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan iş Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı;
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha TÜRKOĞLU,
görevden alınmış,
~ Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Sezayı KÖSE,
- Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Fatma TORU,
- Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selma TOSUN, atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince İhsan Özgür ÇETİN atanmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü;
- Amasya Orman Bölge Müdürü Halil OFLU,
- Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan ÇETİNKAYA,
- Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet GÜNEŞ,
- Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya POLAT,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
23 Şubat 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI