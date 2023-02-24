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Adım adım normalleşme: Yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

Depremde yüzde 80'i yıkılan Nurdağı'nda yeni konutlar için dün ilk çalışma başladı. Şehir merkezine 3 kilometre mesafedeki Yeni Bademli Mahallesi'nde inşa edilecek 456 konut zemin artı 3 kat olacak. Konutlar 240 günde bitirilip teslim edilecek. Şehir merkezinde yapılacak evlerin ise 2 katı aşmayacağı belirtiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 07:55, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 08:05
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Adım adım normalleşme: Yeni konutlar için ilk kazma vuruldu

456 konutun yapılacağı Yeni Bademli Mahallesi'nde iş makineleri ilk kepçeyi dün vurdu.

Büyük depremde yüzde 80'i yıkılan Nurdağı'nın inşasında binaların 2 katı aşmayacağına dikkat çekiliyor. Gaziantep'in 41 bin nüfuslu Nurdağı ilçesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar aldı. Çifte depremlerde yaklaşık 1800 bina yıkıldı. 3 bin binada ise ağır hasar oluştu. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ilçenin yeniden inşası için yapılan planlamalar yavaş yavaş netleşiyor. İlçede barınma yerlerinin yeniden kurulması için adım atıldı ve TOKİ tarafından Bademli Mahallesine 456 konutun inşası için çalışmalara başlandı.

NURDAĞI'NA 2 KAT SINIRI

Bunun yanı sıra depremde yıkılan yerleşimlerde ise yatay mimari egemen olacak. İlk planlamalara göre bu binaların tamamı temizlenecek. Sonrasında zemin etüt çalışmaları yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ise bölgenin yeniden inşası için harekete geçilecek. Buradaki binaların 1 veya 2 katlı olacağı, bunun üzerindeki yapılaşmalara izin verilmeyeceği belirtiliyor. Kalıcı konutlar için ilk kazmaların vurulduğu ilçede depremzedelerin barınma, giyinme, gıda ve sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz demeden sahada çalışılıyor. Geçici barınma yerleri ilçede hızla kuruldu. Farklı noktalarda oluşturulan 11 çadır kentte yaklaşık 5 bin vatandaşa barınma sağlandı. Ayrıca 3 noktada da konteyner kent oluşturuldu.

  • 6 Şubat depreminde büyük hasar alan Nurdağı'nda ilk TOKİ konutlarının yapımına başlandı. 456 konutun yapılacağı Yeni Bademli Mahallesi'nde iş makineleri ilk kepçeyi dün vurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya hasar gören binaların yenilerinin yapılması için biran önce harekete geçileceğini duyurmuştu.

YENİ BADEMLİ MAHALLESİ'NDE İLK ADIM

Bu kapsamda ilk adım Nurdağı ilçesinde atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ivedi bir şekilde hareket eden ekipler dün sabah saatlerinde bölgedeki yeni konutların inşası için çalışmalarına başladı. İlçeye 3 km uzaklıkta olan Yeni Bademli Mahallesi'ne çok sayıda iş makinesi ve kamyon sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde bölgede zemin etütleri, arazi taramaları ve uygunluk testleri yapılmıştı. 68 bin metrekarelik alana inşa edilecek konutlar 24 bloktan oluşacak. Zemin+3 kat yapılacak binaların her katında 4 daire olacak. İnşaatın ihalesini alan firma imzaladığı sözleşmeye göre 240 günde bitirilip teslim edecek.

HER KÖYE JANDARMA

İlçeye bağlı 38 köyün ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması için de her şey düşünülmüş. Köylerde jandarma personeli görevlendirildi. Vatandaşlar, ihtiyaçlarını jandarmaya, onlar da bu talepleri merkeze bildiriyor. Böylece en uzak yerdeki vatandaşa bile birebir ulaşılarak mağduriyetin önüne geçiliyor.

Abdullah Sarıca

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