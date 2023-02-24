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Altyapı sorunları çözülüyor: 11 şehirde tahrip olan tüm ana yollar ulaşıma açıldı

Deprem bölgesinde altyapı sorunları çözülüyor. 11 şehirde tahrip olan tüm ana yollar onarıldı ve ulaşıma açıldı. 1275 kilometrelik demir yolu hattının 1167 kilometresinde seferler başladı. Bölgedeki havalimanları uçuşa açık. Su, elektrik ve doğal gaz sorunları da büyük oranda çözüldü

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 08:05, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 08:13
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Altyapı sorunları çözülüyor: 11 şehirde tahrip olan tüm ana yollar ulaşıma açıldı

11 ilin etkilendiği depremlerin ardından başlayan seferberlik tam gaz devam ediyor. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları, yeni konut yapımı için zemin etütleri, çadır ve konteyner kentlerin kurulumu sürerken, diğer yandan şehirlerin altyapıları ayağa kaldırılıyor. Bakanlıklar, belediyeler ve özel kurumlar, elektrikten suya, yollardan iletişime kadar tüm altyapıyı elden geçiriyor. Depremin ilk günlerinde yardımların götürülmesinde zorluklar yaşanan kara ve demir yollarındaki hasarlar önemli oranda giderildi. 11 ilde tüm çevre yolları aktarmasız olarak ulaşıma açıldı. Malatya-Gölbaşı güzergahında oluşan heyelanlara müdahale edilerek yolda sorunsuz ulaşım sağlandı.

DEMİR YOLLARI SEFERE AÇILDI

Osmaniye'de Kalecik Baraj gövdesinde yapılan incelemede hasar oluşmadığı tespit edilince, kapatılan yollar tekrar hizmete alındı. Yoldaki çöküntüleri onarım çalışmaları sürüyor. Antakya-Samandağı yolundaki göçükler da onarılırken, Oğlakören köyünde ev yıkıldığı için kapanan yol da açılıyor. Deprem bölgesindeki illerden geçen toplam 1275 km demir yolu hattının 1167 kilometresinde çalışmalar tamamlanarak seferler başladı. 29 ayrı ekip, kapalı olan 108 kilometrelik hat için çalışma yürütüyor. Hatay'da Havalimanı insani yardım, arama kurtarma, devlet uçakları ve hava araçları için açık. Diğer illerde de tüm uçuşlar gerçekleştirilebiliyor.

Su büyük oranda tamam

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay hariç tüm illerde konutların tamamına su verildi. Adıyaman'ın yüzde 66, Hatay'ın yüzde 67, Kahramanmaraş'ın da yüzde 89'una içme suyu sağlandı. Kalan kesimlere su verilmesi için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
3 ilde tüm konutlara doğal gaz

Konutlara doğal gaz sağlanması konusunda da önemli mesafe alındı. Adana, Kilis ve Şanlıurfa'da konutların tamamına gaz verildi. Doğal gaz çalışmalarının devam ettiği diğer illerdeki konut oranları şöyle: Adıyaman yüzde 5, Gaziantep yüzde 1,22, Kahramanmaraş yüzde 13,15, Malatya yüzde 2,98, Osmaniye yüzde 8,2, Hatay yüzd 67,27. Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarının ardından bu sürecin daha da hızlanacağı belirtiliyor.

102 bin trafoda elektrik akışı

Elektrikte de sorun büyük oranda giderildi. 102 bin trafoya elektrik akışı sağlandı. Tüm bölgede şu an 62 il, 28 köydeki lokal kesintilerin giderilmesi için çalışma yürütülüyor. Depremin ilk günlerinde önemli bir sonun olan haberleşmede çare mobil bazlar oldu. Bölgeye sevk edilen 396 mobil bazdan 361'i aktifleştirildi. Ayrıca 33 evrensel baz da vatandaşın hizmetinde.

Müracaat çadırları kuruldu

Vatandaşın kamu kurumları ile ilgili işlemlerini yaptırabilmeleri için çare bulundu. Kamu binalarının hasar gördüğü Hatay'da, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için şehrin 20 noktasında müracaat çadırları oluşturuluyor. vatandaşlar bu çadırlarda nakdi yardım ve tapu işlemleri ile çadır ve konteyner talebi gibi birçok konuda hizmet alabilecek.

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