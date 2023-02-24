Konut ihtiyacı arttı, fırsatçılar sahnede: Çimento ve demire zam
Afetzedeler için yüz binlerce konut ihtiyacı ortaya çıkınca fırsatçılar sahne aldı. Çimento ve demir fiyatı, iki haftada yüzde 8 arttı. Sektör temsilcileri "Enerji ve döviz aynı yerde duruyor. Maliyet artmadı. Bu zamlar ne?" diyerek tepki gösterdi
Konut ihtiyacı arttı, fırsatçılar sahneye çıktı: Çimento ve demire zam üstüne
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Bütün ülkeyi hüzne boğan, asrın en büyük depremiyle bütün dünya, afetzedelerin elinden tutmak için harekete geçerken, ülkemizde fırsatçılar yarışa girdi. Kiraları 3'e katlayanlar büyük tepki çekerken, yüz binlerce kalıcı konut için temel ihtiyaçlardan olan çimento ve demirde de artışlar birbirini izledi.
PETROL DÜŞTÜ
Deprem öncesi 87 dolar olan petrol bugün 80 dolara düştü, enerji bedeli ucuzladı. Sanayi elektriğinde indirim yapıldı, doğalgazda ise herhangi bir fiyat artışı gerçekleşmedi.
Hazır Beton Birliği de "Enerji fiyatı artmadı, döviz yerinde sayıyor, zam için sebep yok" diyor ama sektörden peş peşe zam haberleri birbirini izledi.