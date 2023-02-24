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Deprem sonrası çocukların okula uyum süreci için 5 öneri

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden klinik psikolog Gözde Göktaş:- "Deprem sonrasında çocukların okula ve hayata dönüşleri için güvenli bir ortam sağlanması, rutinler oluşturulması, duygularını ifade etmelerine izin verilmesi, sosyal etkinliklere katılmaları sağlanması ve gerektiğinde profesyonel yardım almalarının sağlanması önemlidir. Bu adımlar, çocukların deprem sonrası yaşadıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olabilir ve normal yaşamlarına geri dönmelerini kolaylaştırabilir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 11:05, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 11:02
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Deprem sonrası çocukların okula uyum süreci için 5 öneri

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden klinik psikolog Gözde Göktaş, deprem sonrasında çocukların normal yaşamlarına dönüşlerinde kilit rol oynayacak ebeveynlere ve öğretmenlere tavsiyelerde bulundu.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden yapılan açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Göktaş, 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran depremlerden etkilenen çocukların, eski yaşamlarına geri dönmeye ve eğitim hayatına uyum sağlamaya çalıştığını belirterek, çocukların deprem sonrası hissettikleri kaygı ve üzüntü gibi duyguların hayata uyum sürecini etkileyebileceğini bildirdi.

Deprem sonrasında çocukların normal yaşamlarına dönüşlerinde kilit rol oynayacak ebeveynlere ve öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deprem sonrasında çocukların okula ve hayata dönüşleri için güvenli bir ortam sağlanması, rutinler oluşturulması, duygularını ifade etmelerine izin verilmesi, sosyal etkinliklere katılmaları sağlanması ve gerektiğinde profesyonel yardım almalarının sağlanması önemlidir. Bu adımlar, çocukların deprem sonrası yaşadıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olabilir ve normal yaşamlarına geri dönmelerini kolaylaştırabilir."

Göktaş, depremden etkilenenlerin okula ve hayata uyum sürecinin çocuklara göre değişebileceğine değinerek, deprem sonrası çocukların güvende hissetmek ve normal bir hayatın mümkün olduğunu bilmek için zamana ve desteğe ihtiyaç duyacaklarını anlattı.

- "Çocuklara güvende olduklarına dair güvence verin"

Gözde Göktaş, ailelerin ve öğretmenlerin, çocuklara güvende olduklarına dair güvence vermesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar, özellikle evde ve okulda güvende olduklarını bilmeli. Deprem sonrasında, çocuklar için rutinler oluşturmalı. Okula gitmek, yemek yemek, uyumak gibi günlük aktivitelerde rutinleri korumak, çocukların kendilerini daha güvende ve kontrol altında hissetmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca deprem sonrasında çocukların duygularını ifade etmelerine izin vermek oldukça önemlidir. Çocukların duygularını ifade etmeleri, onların iç dünyalarını paylaşmaları, korkularını ve endişelerini ifade etmeleri ve rahatlama hissetmeleri açısından önemlidir."

Göktaş, sosyal etkinliklerin afet sonrasında çocukların normal hayata dönüşlerinde önemli olduğunu kaydederek, "Aileler ve öğretmenler, çocukların sosyal etkinliklere katılmalarına yardımcı olabilirler. Okulda, kulüplere ve diğer aktivitelere katılmalarını sağlamak, çocukların arkadaşlarıyla zaman geçirmelerine destek olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem sonrasında bazı çocukların psikolojik rahatsızlıklar yaşayabileceğine işaret ederek Göktaş, onların ruh sağlığına iyi gelmesi ve iyileşmelerini hızlandırabilmek adına ihtiyaç dahilinde profesyonel yardıma yönlendirmesinin uygun olacağını bildirdi.

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